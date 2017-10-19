تواصل هجوم الكتاب والاكاديميين السعوديين على رئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق الغانم على إثر طرده لوفد إسرائيل خلال الاجتماع الـ137 لاتحادات البرلمانات الدولي.

وفي سياق هذا الهجوم الذي يقود الكتاب اليبراليين المفربين من محمد بن سلمان، وصف الكاتب والأكاديمي السعودي الدكتور أحمد الفراج حديث “مرزوق الغانم” بالصراخ الذي يليق بالكاتب الفلسطيني عبد الباري عطون وليس ببرلماني “محترم”.

وقال “الفراج” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” أحترم السيد مرزوق الغانم، وقد صدمني صراخه ولغته هنا ، والتي تليق بعبدالباري عطوان لا ببرلماني محترم: يا الله الخيره”.

أحترم السيد مرزوق الغانم، وقد صدمني صراخه ولغته هنا ، والتي تليق بعبدالباري عطوان لا ببرلماني محترم:

يا الله الخيره

https://t.co/TeeydAH6Oi — د.أحمد الفراج 🇸🇦 (@amhfarraj) October 18, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى معلقا على كاتبة سعودية بالشرق الاوسط انتقدت موقف مرزوق الغانم قائلا: ” نعم يا دكتورة بعد نصف قرن،ومنذ تهديدهم برمي اسرائيل في البحر،مرورا بتهديدهم بحرق نصف اسرائيل،لا زال العرب ظاهرة صوتية تقدم العاطفة على العقل”.

نعم يا دكتورة

بعد نصف قرن،ومنذ تهديدهم برمي اسرائيل في البحر،مرورا بتهديدهم بحرق نصف اسرائيل،لا زال العرب ظاهرة صوتية تقدم العاطفة على العقل https://t.co/6ctYqEm8Q0 — د.أحمد الفراج 🇸🇦 (@amhfarraj) October 18, 2017

من جانبهم، شن مغردون هجوما عنيفا على انتقاد “الفراج”، مؤكدين بأن ما وصفه بالصراخ يساويه في كبره وصادر عن رجل شريف واصفين أسلوبه بالقذر والوسخ، على حد وصفهم.

نعم صراخه يؤلم لأنكم أنتم والصهاينة في خندق واحد — mohanad moraya (@mohanad2122) October 19, 2017

صرخته صرخة اشرف منك و من جبنك. ولا تقلب الكلام علينا. ليه ما انصدمت يوم تشوف الصهاينة يقتلون النساء و الاطفال ؟ — سًـعَ ـدُ مِـرَيّطٌـ (@s_mri6) October 18, 2017

اكللللل تبن — محمد الدعيج (@marram0u) October 18, 2017

وقال الغانم في كلمة ألقاها تعقيبا على كلمة وفد (إسرائيل)، في المؤتمر الـ137 للاتحاد البرلماني الدولي، الذي عقد في مدينة “سانت بطرسبورغ” الروسية، الثلاثاء، إن “ما ذكره ممثل هذه البرلمان المحتل الغاصب يمثل أخطر أنواع الإرهاب، وهو إرهاب الدولة، وينطبق على هذا المثل المعروف عالميا: إن لم تستح فاصنع ما شئت”.

وضجت القاعة بالتصفيق الحاد للغانم تأييدا لموقفه. وانفعل «الغانم» : “عليك أن تحمل حقائبك وتخرج من القاعة بعد أن رأيت ردة الفعل من كل البرلمانات الشريفة في العالم”.

وأكمل مخاطبا رئيس وفد الكنيست الإسرائيلي: “اخرج من القاعة إن كان لديك ذرة من كرامة.. يا محتل، يا قتلة الأطفال”.

ورضخ الوفد الإسرائيليّ لهجوم الغانم، وقام بالخروج من قاعة الاجتماع، وسط استمرار التصفيق من ممثلي برلمانات العالم المشاركين في الاجتماع.

وأشاد النشطاء في تويتر بموقف “الغانم” الذي وصفوه بالمشرف في زمن الانبطاح العربي لإسرائيل.