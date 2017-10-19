تواصل هجوم الكتاب والاكاديميين السعوديين على رئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق الغانم على إثر طرده لوفد إسرائيل خلال الاجتماع الـ137 لاتحادات البرلمانات الدولي.
وفي سياق هذا الهجوم الذي يقود الكتاب اليبراليين المفربين من محمد بن سلمان، وصف الكاتب والأكاديمي السعودي الدكتور أحمد الفراج حديث “مرزوق الغانم” بالصراخ الذي يليق بالكاتب الفلسطيني عبد الباري عطون وليس ببرلماني “محترم”.
وقال “الفراج” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” أحترم السيد مرزوق الغانم، وقد صدمني صراخه ولغته هنا ، والتي تليق بعبدالباري عطوان لا ببرلماني محترم: يا الله الخيره”.
أحترم السيد مرزوق الغانم، وقد صدمني صراخه ولغته هنا ، والتي تليق بعبدالباري عطوان لا ببرلماني محترم:
يا الله الخيره
https://t.co/TeeydAH6Oi
— د.أحمد الفراج 🇸🇦 (@amhfarraj) October 18, 2017
وأضاف في تغريدة أخرى معلقا على كاتبة سعودية بالشرق الاوسط انتقدت موقف مرزوق الغانم قائلا: ” نعم يا دكتورة بعد نصف قرن،ومنذ تهديدهم برمي اسرائيل في البحر،مرورا بتهديدهم بحرق نصف اسرائيل،لا زال العرب ظاهرة صوتية تقدم العاطفة على العقل”.
نعم يا دكتورة
بعد نصف قرن،ومنذ تهديدهم برمي اسرائيل في البحر،مرورا بتهديدهم بحرق نصف اسرائيل،لا زال العرب ظاهرة صوتية تقدم العاطفة على العقل https://t.co/6ctYqEm8Q0
— د.أحمد الفراج 🇸🇦 (@amhfarraj) October 18, 2017
من جانبهم، شن مغردون هجوما عنيفا على انتقاد “الفراج”، مؤكدين بأن ما وصفه بالصراخ يساويه في كبره وصادر عن رجل شريف واصفين أسلوبه بالقذر والوسخ، على حد وصفهم.
نعم صراخه يؤلم لأنكم أنتم والصهاينة في خندق واحد
— mohanad moraya (@mohanad2122) October 19, 2017
صرخته صرخة اشرف منك و من جبنك. ولا تقلب الكلام علينا. ليه ما انصدمت يوم تشوف الصهاينة يقتلون النساء و الاطفال ؟
— سًـعَ ـدُ مِـرَيّطٌـ (@s_mri6) October 18, 2017
— Salem aL Hamdan (@sanshero84) October 18, 2017
اكللللل تبن
— محمد الدعيج (@marram0u) October 18, 2017
وقال الغانم في كلمة ألقاها تعقيبا على كلمة وفد (إسرائيل)، في المؤتمر الـ137 للاتحاد البرلماني الدولي، الذي عقد في مدينة “سانت بطرسبورغ” الروسية، الثلاثاء، إن “ما ذكره ممثل هذه البرلمان المحتل الغاصب يمثل أخطر أنواع الإرهاب، وهو إرهاب الدولة، وينطبق على هذا المثل المعروف عالميا: إن لم تستح فاصنع ما شئت”.
وضجت القاعة بالتصفيق الحاد للغانم تأييدا لموقفه. وانفعل «الغانم» : “عليك أن تحمل حقائبك وتخرج من القاعة بعد أن رأيت ردة الفعل من كل البرلمانات الشريفة في العالم”.
وأكمل مخاطبا رئيس وفد الكنيست الإسرائيلي: “اخرج من القاعة إن كان لديك ذرة من كرامة.. يا محتل، يا قتلة الأطفال”.
ورضخ الوفد الإسرائيليّ لهجوم الغانم، وقام بالخروج من قاعة الاجتماع، وسط استمرار التصفيق من ممثلي برلمانات العالم المشاركين في الاجتماع.
وأشاد النشطاء في تويتر بموقف “الغانم” الذي وصفوه بالمشرف في زمن الانبطاح العربي لإسرائيل.
4 تعليقات علي “كاتب سعودي لـ #مرزوق_الغانم : “صراخك ضد إسرائيل لا يليق ببرلماني محترم” !”
نعم صراخ #مرزوق_الغانم ضد اسرائيل لا يليق ببرلماني محترم …أما تملقكم لاسرائيل و مقاطعتكم لقطر لا تليق الا بيهود خيبر…
هجوم ( المرط ) كان متوقعا فهم سادت الانبطاح والترويج لاسرائيل وزعماء التطبيل والتطبيع وينطبق عليهم قول الاديب اسكو ديجاما الذي قال السعوديه ارضها ذهب ومرطها لعب ونسائها مع من غلب تجمعهم الدراهم وتفرقهم المراهم ،
بل التبـــول عليك وعلى اللي خلفوك صدقة جــارية يا زبالة المزابل(دافيد الفراج)..اسم احمد للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وليس للقذارات والزبالات والمتخنزرين المتصهينين
هو صرخ والجميع شاهده يتكلم بطريقة عادية ! وأنتم الصامتون ماذا حققتم للقضية الفلسطينية ! هو رئيس مجلس الامة منتخب من الشعب لم تعينه الحكومة والأجهزة الأمنية ويمثل الشعب الكويتي طبيعي أن يكون بعيدا عن النفاق ! يعني الدبلوماسية ! ماذا فعل روؤساء 21 برلمان عربي ! دفنوا رأسهم في الرمال كالنعامة ! ألم ترى التصفيق الحاد من ممثلي الأمم والشعوب الحية من أفريقيا غير العرب ومن أمريكا اللاتينية وبعض دول آسيا ! أيها الكاتب المأجور شمس الحقيقة لا تحجب بغربال وشويتين كلام بتاع الأمن ! لا يمكن خداع الشعب ! هل تتذكر أردوغان عندما رد على بيريز ! هل وصفه أحد بأنه يصرخ ! يومها الحثالة عمرو موسى بقي في القاعة ولم يغادر على الأقل كتأييد للموقف التركي المناصر للفلسطينيين بعد عدوان غزة ! ما فعله الغانم لا يفهمه المنبطحون من أمثالك وحكومتكم !