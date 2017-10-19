دعا الكاتب الصحفي القطري ورئيس تحرير صحيفة “العرب” عبد الله العذبة أبو ظبي للعمل على إعادة جزرها المحتلة من إيران، مؤكدا أنها لو عزمت على الأمر لوقف كل العرب خلفها، مشيرا إلى انها لا ترغب لذلك لانها أبراج من ورق، على حد وصفه.

وقال “العذبة” خلال استضافته على تلفزيون قطر الرسمي موجها حديثه للمذيع: “صدقني إذا عزمت إمارة أبو ظبي لإعادة الجزر ستجد كل العرب يقفون خلفها، ولكننا نعرف أنها تريد ان تحتل اليمن وتتغافل عن الجزر بسبب العلاقات الاقتصادية”، مضيفا أن “إيران تستطيع ان تدمرهم حتى بصواريخ من الكلام مثلما قال رئيس مصلحة تشخيص النظام أن الإمارات أبراج من ورق حتى لا تحتاج صواريخ لإسقاطها”.

وتابع: “كنا نبغي نشوف مرجلتهم مع إيران، ولكن نشوف دايما لغة ناعمة”، حيث تتحدث دوما عن الرجوع للتنمية، في حين لا يستخدمون مثل هذه الاحاديث مع شقيقتهم دولة قطر ولا مع الشعب اليمني الفقير الذي لم يعد يقبل بممارساتهم، بحسب قوله.