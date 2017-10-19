أكدت مصادر أمنية سعودية، انه تم القبض علي ، الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يقوم برفقة شاب آخر خلال توقفهم في إحدى الشوارع الرئيسية والسماح  لفتاتين باستقلال السيارة معهما.

 

وكان رواد موقع التدوين المصغر “تويتر” في ، قد عبروا عن انزعاجهم من هذا الفيديو المتداول، وطالبوا محاسبة صاحب الجيب الاسود، وعرض بياناته، ومعرفة هل له صله بالفتيات ام لا، كما طالبوا ايضا بالقبض علي الفتيات التي يتضح بأنهن ممن يمارسن الدعارة.

 

وفور ورود أنباء عن صاحب “الجيب”، دشن ناشطون ليبراليون على موقع “تويتر” هاشتاجا بعنوان: ” #_حريه_شخصيه”، استنكروا فيه القبض على صاحب الجيب داعين إلى التوقف عن ملاحقة الناس في خصوصياتهم، في حين كان الغريب أن اكثر المؤيدات للهاشتاج هي معرفات نسائية.

وعلى النقيض تمام، جاءت اغلب التغريدات ضد هذه الدعوة الغريبة على المجتمع السعودي، حيث اكد المغردون بأن الحرية لا تعني ممارسة الفواحش ونشر الرذائل، ممعتبرين بان مثل هذه الدعوات هو جهر بالمعصية وسقوط اخلاقي.

 

 