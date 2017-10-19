أكدت مصادر أمنية سعودية، انه تم القبض علي صاحب الجيب الأسود، الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يقوم برفقة شاب آخر خلال توقفهم في إحدى الشوارع الرئيسية والسماح لفتاتين باستقلال السيارة معهما.

وكان رواد موقع التدوين المصغر “تويتر” في السعودية، قد عبروا عن انزعاجهم من هذا الفيديو المتداول، وطالبوا محاسبة صاحب الجيب الاسود، وعرض بياناته، ومعرفة هل له صله بالفتيات ام لا، كما طالبوا ايضا بالقبض علي الفتيات التي يتضح بأنهن ممن يمارسن الدعارة.

وفور ورود أنباء عن اعتقال صاحب “الجيب”، دشن ناشطون ليبراليون على موقع “تويتر” هاشتاجا بعنوان: ” #الزنا_حريه_شخصيه”، استنكروا فيه القبض على صاحب الجيب داعين إلى التوقف عن ملاحقة الناس في خصوصياتهم، في حين كان الغريب أن اكثر المؤيدات للهاشتاج هي معرفات نسائية.

#الزنا_حريه_شخصيه

كثير من الرجال يسافرون ليه هل لنشر الدين الإسلامي! ؟بضبط انا اقول بنات بلدكم انظف واحسن واجمل ❤💋💋 — L~ (@_LINDA_133) October 19, 2017

#الزنا_حريه_شخصيه إثنين بالغين مارسو العلاقه برضا حرام وينجلدو والي يزوج بنتو قاصر ويخلي شيبه ملعون يزني فيها غصب طول عمرها حلال 🤦🏻 — cherries 🍒 (@Purple_bubblees) October 19, 2017

#الزنا_حريه_شخصيه ماتراه محرم غيرك يراه حلاب وماتراه حلال غيرك يراه حرام..

المهم : ان تطبق ماتؤمن به ولاتعيش بإزدواجيه.. — مـ . (@muoo23) October 19, 2017

#الزنا_حريه_شخصيه ما شاء الله اللهم ثبتهم!

كل الرجال ضد الزنا

اجل مين قاعد يزني؟ — إمرأة العزيز (@ra22017) October 19, 2017

#تزوج_الثانيه_وفكر_بالثالثه#الزنا_حريه_شخصيه

يرفض الزنا لانه حرام وهو بدينه يحق يمارس الجنس مع أربع هذا غير الجواري و(ملك اليمين =الشغاله) — Jana | جنى (@jana0as) October 19, 2017

وعلى النقيض تمام، جاءت اغلب التغريدات ضد هذه الدعوة الغريبة على المجتمع السعودي، حيث اكد المغردون بأن الحرية لا تعني ممارسة الفواحش ونشر الرذائل، ممعتبرين بان مثل هذه الدعوات هو جهر بالمعصية وسقوط اخلاقي.

#الزنا_حريه_شخصيه

مجاهره بالمعصيه واعتبارهاحريه شخصيه انحلال وسقوط اخلاقي ..

الى اين ي مجتمعنا ؟؟؟ — امل. (@i_Amal__) October 19, 2017

#الزنا_حريه_شخصيه حسبي الله ونعم الوكيل ياناس خافو الله الدوله بانحدار شديد لا وظايف وزيادة أسعاروأنتم تبون الزنا وزياده الذنوب لاحول الله — مناورالقلادي (@almonoar) October 19, 2017

#الزنا_حريه_شخصيه الله ياخذ اللي كتب الهاشتاق . واللي نفس عقليته المعفنه .فلوها بيجي اليوم اللي تندمون لو تعيشون ثانيه تسجدون لو سجده وحده — نــجد 🇸🇦 (@MomNa_22) October 19, 2017

#الزنا_حريه_شخصيه

لم يحرم الله شيئا الا لحكمة هو أعلم بها ولنعتبر من الدول التي يمارس فيها الزنا وعلانية ماهو حالهم وحال مجتمعهم البئيس — وردي (@warde1235) October 19, 2017