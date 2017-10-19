أكد وزير الأمن الداخلي الأميركي بالوكالة ألين دوك، الخميس، أن الجماعات الإرهابية تريد القيام بهجوم إرهابي مماثل لهجوم 11 أيلول / سبتمبر 2001.

وقال الوزير في السفارة الأميركية في لندن: ” التنظيم الإرهابي “داعش”، وغيره من المنظمات الإرهابية يريدون شن هجوم مماثل لهجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001، يريدون إسقاط طائرة، بيانات الاستخبارات تتحدث بوضوح عن هذه القضية”.

وأشار الوزير إلى أن تنظيم “داعش”، يمر الآن بمرحلة انتقالية، في حالة حيث يحتاج لتأمين المال والاستثمارات للمسلحين للاستمرار في رؤيتها والحفاظ على قوتها، لذلك يسعون للقيام بضربة غير صغيرة”.