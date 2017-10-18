في واقعة مؤسفة وتعكس الحال الذي وصلت له المملكة العربية السعودية في إطار التحول نحو العلمانية، وسحب صلاحيات الهيئة، تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو يكشف كيف اصبحت “الدعارة” تمارس جهرا.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن” فقد ظهرت إحدى السعوديات وهي تقف في الشارع منتظرة أحدا ما، في حين وصلت سيارة جيب بها عدد من الشباب لتتوجه إليها مسرعة وتلتحق بالشباب، مطالبة إياهم بالإسراع.

شاهد إلى أين وصل حالنا بعد تغييب الهيئة، جواري يتصيّدُون الشباب ويركبون معهم، حسبنا الله ونعم الوكيل.

ساهِم بـ🔄 لعلّ القلوب الغافِلة تستيقظ. pic.twitter.com/g12hKFZiak — #رجل_هيئة (@KSA_620) ١٧ أكتوبر، ٢٠١٧

يشار إلى انه منذ تسلم “محمد بن سلمان” مقاليد الحكم باعتباره الآمر الناهي في المملكة العربية السعودية أكدت عدة تقارير صحفية أجنبية أن المملكة في طريقها إلى كسر التقاليد الدينية, وانتهاج “العلمانية” , حيث شاهدنا وقائع عدة في السعودية بالأونة الأخيرة تُشير إلى ذلك , مثل تقليم أظافر هيئة “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” , التي كانت تضع قواعد صارمة للمرأة السعودية , والتي باتت الآن قاب قوسين أو أدنى من الاختفاء تمامًا.

وجرد النظام السعودي أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من صلاحياتهم طبقا لقانون جديد صدر عن مجلس الوزراء.