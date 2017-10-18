تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر”، مقطع فيديو لمحافظ “تعز” اليمنية، علي المعمري، يكشف فيهأن سبب تعثر تقدم القوات الحكومية في تعز، هو غياب الإمكانيات للسلطات المحلية وعدم دعم التحالف العربي الذي تقوده السعودية للقوات الحكومية.

وبحسب الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، أشار “المعمري” في محاضرة ألقاها في الجامعة الأمريكية ببيروت، نظمها مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية ومعهد عصام فارس، إلى أن ما يمنحه التحالف للقوات الحكومية يكفي للصمود فقط وليس للتقدم.

وقال إن المسلحين الحوثيين وقوات صالح، استقدموا أفضل ما لديهم من أسلحة ومقاتلين إلى تعز، فيما أغلب المقاتلين المنخرطين في القوات الحكومية والمقاومة هم أطباء ومهندسين وحرفيين، لم يتدربوا على القتال.

وذكر إن “تعز تخوض معركة بينما لا تملك سوى عشر دبابات”.

وأضاف إن السبب الآخر لتعثر معركة تعز، هو اعتقاد دولة الامارات العربية المتحدة، وهي القوة الثانية في التحالف بعد السعودية، إن حزب الاصلاح سيتقوى في تعز إن حسمت المعركة.

محافظ تعز علي المعمري بالصوت والصورة يتهم #التحالف_العربي والامارات رسميا بعرقلة تحرير #تعز من مليشيا #الحوثي وصالح بحجة استفادة #الاصلاح من ذلك . هذه رسالة مهمة لكل اليمنيين !! pic.twitter.com/o2XYdOdXDU — سمير النمري (@sameer_alnamri) ١٧ أكتوبر، ٢٠١٧

وتابع “الهدف هو إرهاق جميع الأطراف في تعز لتسهل إدارتها”.

وقال المحافظ الذي عاد لاستلام مهامه في إدارة المحافظة، بتوجيهات من الرئيس عبدربه منصور هادي، إنه لم يتمكن من دخول ميناء المخا التابع للمحافظة، منذ تحريره مطلع العام الجاري، حتى الآن.

وأشار إلى أنه في زيارته إلى المخا قبل ٨ أشهر، لم يسمح له بدخول الميناء من قبل الإماراتيين.

وقال “إن من شأن إدارة السلطات المحلية للميناء بعد تأهيله وتشغيله، أن يوفر مشكلة السيولة التي تعيشها المحافظة والمتمثلة بانقطاع المرتبات عن موظفي قطاع الدولة، كما أن السيطرة على منطقة الحوبان التي يتواجد فيها العدد الأكبر من المصانع ستوفر ضرائب بحدود ٢٥ مليار ريال يمني سنوياً”.

وشن المعمري هجوما لاذعا على قيادة البنك المركزي في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة (جنوبي اليمن)، وقال “إنها رفضت أوامر متكررة من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بتسليم رواتب موظفي تعز”.