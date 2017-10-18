نشرت المعارضة السورية رندا قسيس المقربة ومن روسيا صورة تظهر عراب الثورات المضادة القيادي الفلسطيني الهارب محمد دحلان خلال مشاركته في ندوة عن الثورة السورية، حيث أثار ظهوره على طاولة للحوار السوري، العديد من التساؤلات عن مغزى الحضور وغاياته.

وعلقت “قسيس” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن” على الصورة قائلة: ” اجتماع محمد دحلان”, مشيرة إلى أن اللقاء جاء على هامش حضور دحلان لندوة نقاشية للمركز الفرنسي برئاسة زوجها “فابيان بوسار”.

وأحدثت صورة دحلان قبل يومين برفقة رئيسة منصة آستانا السياسية الناشطة السورية رندا قسيس، جدلا كبيرا حول طبيعة العلاقة التي تربط دحلان بالملف السوري وأسباب الاستضافة، حيث شن العديد من المتابعين هجوما عنيفا على “قسيس” متهمين إياها بالعمالة، مؤكدين بأن “دحلان” ليس بالشخصية المناسبة للتنسيق معها.