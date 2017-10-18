تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو للرئيس التونسي السابق محمد المنصف المرزوق، يكشف فيه عن سخرية بعض الحاكم العرب منه لدعوته إياهم بعقد اجتماع عاجل لنصرة غزة في حربها الاخيرة عام 2012.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، أوضح المرزوقي انه اتصل بغالبية الزعماء العرب، مؤكدا تعرضه للسخرية، حيث قال له احدهم:” انت شو دخلك ما لنا وما لهم”، مؤكدا بأنه تمالك اعصابه من أن يلقي بسماعة التلفون بالأرض.

وأوضح أن هذا الامر مزرٍ تماما، مؤكدا أنه اكتشف طبيعة من يحكمون هذه الأمة، واصفا الامر بالمخزي.

وأكد “المرزوقي” بأن ضميره مرتاح تجاه قطاع غزة، وانه فعل كل ما كان في وسعه، مشيرا إلى مشاركته في أسطول غزة حين أوقفه الإسرائيليين وأعادوه إلى فرنسا.