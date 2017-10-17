استنكر الإعلامي البارز والمذيع بقناة الجزيرة جمال ريان، المستوى المتدني الذي وصل له الإعلام السعودي على الصعيد المهني والأخلاقي، متسائلا عن الجهة أو الشخص الذي أصبح يدير المؤسسة الإعلامية داخل المملكة، ملمحا إلى سعود القحطاني مستشار ابن سلمان بالديوان الملكي.

وقال “ريان” في تغريدة دونها عبر صفحته بـ”تويتر” رصدتها (وطن):”لماذا توقف ظهور الكتاب والمحللون السياسيون السعوديون المحترمون على شاشة الجزيرة فور الحصار على قطر؟”

لماذا توقف ظهور الكتاب والمحللون السياسيون السعوديون المحترمون على شاشة الجزيرة فور الحصار على قطر؟ #الخليج — جمال ريان (@jamalrayyan) October 17, 2017

وتابع متسائلا “هل فرض السلطات #السعودية الإقامة الجبرية والمنع من السفر على عدد من الكتاب السعوديين المعارضين لحصار قطر اجراء سليم ؟”

هل فرض السلطات #السعودية الإقامة الجبرية والمنع من السفر على عدد من الكتاب السعوديين المعارضين لحصار قطر اجراء سليم ؟ #الخليج #قطر — جمال ريان (@jamalrayyan) October 17, 2017

واختتم “ريان” تغريداته ملمحا إلى انهيار المنظومة الإعلامية بالمملكة بسبب إدارتها من قبل سعود القحطاني مستشار ولي العهد السعودي والشهير بـ”دليم”

وتسود انطباعات واسعة لدى السعوديين بأن قيادتهم وسلطاتهم باتت “ملحقا لأبوظبي” على حد وصفهم، تطبق ما سبق أن نفذته أبوظبي في الدولة، بصورة دفعت صحيفة “لوموند” الفرنسية مؤخرا إلى وصف رؤية 2030 السعودية بأنها (قص/ لصق) لرؤية الإمارات 2021.