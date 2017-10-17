استنكر الإعلامي البارز والمذيع بقناة ، المستوى المتدني الذي وصل له الإعلام السعودي على الصعيد المهني والأخلاقي، متسائلا عن الجهة أو الشخص الذي أصبح يدير المؤسسة الإعلامية داخل المملكة، ملمحا إلى مستشار ابن سلمان بالديوان الملكي.

 

وقال “ريان” في تغريدة دونها عبر صفحته بـ”تويتر” رصدتها (وطن):”لماذا توقف ظهور الكتاب والمحللون السياسيون السعوديون  المحترمون على شاشة الجزيرة فور الحصار على ؟”

 

وتابع متسائلا “هل فرض السلطات # الإقامة الجبرية والمنع من السفر على عدد من الكتاب السعوديين المعارضين لحصار قطر اجراء سليم ؟”

 

واختتم “ريان” تغريداته ملمحا إلى انهيار المنظومة الإعلامية بالمملكة بسبب إدارتها من قبل سعود القحطاني مستشار ولي العهد السعودي والشهير بـ”دليم”

وتسود انطباعات واسعة لدى السعوديين بأن قيادتهم وسلطاتهم باتت “ملحقا لأبوظبي” على حد وصفهم، تطبق ما سبق أن نفذته أبوظبي في الدولة، بصورة دفعت صحيفة “لوموند” الفرنسية مؤخرا إلى وصف رؤية 2030 السعودية بأنها (قص/ لصق) لرؤية الإمارات 2021.