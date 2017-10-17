استمراءً في الفجر في الخصومة، طرحت شركة أبو ظبي الوطنية للبترول “أدنوك” إعلانا جديدا كشفت فيه عن علامته التجارية الجديدة، حاذفة خريطة قطر من خارطة العالم.

ووفقا للإعلان المنشور الذي رصدته “وطن”، فقد أقدمت الشركة في إعلانها على حذف دولة قطر من الخريطة.

شركة نفط أبو ظبي الوطنية(أدنوك)في اعلان علامتها التجاريةالجديد تمسح قطر من الخارطة..مش مشكلة..المهم أنهم لا يزالون يستوردون المكثفات من قطر😂 pic.twitter.com/yusHyV9Xf8 — خديجة بن قنة (@Benguennak) October 17, 2017

وقطعت السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، أكبر مورد في العالم للغاز الطبيعي المسال، بزعم دعم الإرهاب، وهو ما تنفيه قطر وتؤكد ان الحصار يهدف لفرض الوصاية عليها وعلى قرارها السيادي.

ولم تقطع دولة قطر إمدادات الغاز رغم الحصار الذي تفرضه عليها السعودية والإمارات والبحرين منذ نحو أسبوعين.

وتلبي إمدادات الغاز القطري نحو 30% من احتياجات الإمارات التي تستخدمه في توليد الكهرباء.