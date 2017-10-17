أكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن إحدى الدول العربية تعرضت لأعمال انتقامية “بسبب عدم طاعتها لدول الحصار” على خلفية الأزمة القطرية الخليجية.

وقال وزير الخارجية القطري، في حوار مع مجلة “جون أفريك” الصادرة هذا الأسبوع ضمن ملف “أزمة الخليج الذي خصصته حول أفريقيا وسط الصراع بين قطر والسعودية”، قائلا “إن الدول التي لم تصوت لقطر تعرضت للابتزاز ومنها دول أفريقيا خاصة جزر القمر والصومال التي تعرضت لأعمال انتقامية بسبب عدم طاعتها لدول الحصار”.

وتابع الوزير قائلا: “ألغيت المساعدات الإنسانية للدولة، وتعرض بعض السياسيين الصوماليين إلى ابتزاز، ومع ذلك، ظلت الحكومة ثابتة وصمدت”، على حد قوله.

يذكر أن السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت علاقاتها مع قطر، في الخامس من يونيو/حزيران الماضي، متهمة إياها بدعم الإرهاب، وهو ما نفته الدوحة مرار، واعتبرته افتراء.