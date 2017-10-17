تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر”، مقطع فيديو لحظة انتحار لاجئ سوري، يبلغ من العمر 36 عاما، بطريقة مرعبة في مدينة بورصة شمال غرب تركيا.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد أظهرت كاميرات مراقبة لأحد المحلات التجارية، اللاجئ السوري عمر المصري، أثناء رمي نفسه بطريقة مرعبة أسفل شاحنة كبيرة أثناء سيرها.

وقالت وسائل إعلام تركية، إن المصري توفي على الفور نتيجة تهشم رأسه وأجزاء من جسده بعد صعود عجلات الشاحنة الكبيرة فوقه.

وقال ناشطون سوريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن عمر المصري يعاني من مشكلات نفسية منذ مدة.