أكد المحلل السياسي الكويتي، الدكتور مبارك القفيدي، أن مجلس التعاون الخليجي في ظل الازمة الحالية وما سيترتب عليها قد انتهى فعلا، مشددا على ان حملة دول الحصار العدائية ضد قطر تنطوي على اطماع اقتصادية وسياسية.

وقال “القفيدي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” متسائلا:” السؤال المطروح والمثير القلق: هل أنتهي مجلس التعاون الخليجي؟”، ليوضح ” الجواب حسب الواقع السياسي المنظور ورأي الشخصي المتواضع “نعم أنتهي “.

السؤال المطروح والمثير القلق: هل أنتهي مجلس التعاون الخليجي؟ الجواب حسب الواقع السياسي المنظور ورأي الشخصي المتواضع "نعم أنتهي " — د.مبارك القفيدي (@mubarak_u77) October 15, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى: ” وهل نستنتج أن الأزمة الخليجية هي التي عملت وساهمت في نهاية المسيرة التعاونية بين دول الخليج .الجواب حسب الواقع السياسي المنظور ” نعم صحيح “.

وهل نستنتج أن الأزمة الخليجية هي التي عملت وساهمت في نهاية المسيرة التعاونية بين دول الخليج .الجواب حسب الواقع السياسي المنظور " نعم صحيح " — د.مبارك القفيدي (@mubarak_u77) October 15, 2017

وأوضح “القفيدي” أن ” أن الأعتقاد السائد تأجيل دور أنعقاد القمة الخليجية إلى أجل غير مسمي وحتي أشعار أخر وهي أولى مراحل الألغاء التدريجي ونهاية مجلس التعاون”.

وإن الأعتقاد السائد تأجيل دور أنعقاد القمة الخليجية إلى أجل غير مسمي وحتي أشعار أخر وهي أولى مراحل الألغاء التدريجي ونهاية مجلس التعاون.!!! — د.مبارك القفيدي (@mubarak_u77) October 15, 2017

وأكد على ” إن الحملة العدائية ضد دولة قطر تنطوي على أطماع أقتصادية وسياسية عديدة ذات أبعاد مستقبلية .”

إن الحملة العدائية ضد دولة قطر تنطوي على أطماع أقتصادية وسياسية عديدة ذات أبعاد مستقبلية .! — د.مبارك القفيدي (@mubarak_u77) October 15, 2017

وشدد على أن ” دول الحصار ساهمت في ظهور سلسلة من المخاطر السياسية الكبيرة والهدف فرض القوة والهيمنة السيادية على الدول المحيطة “.

لقد ساهمت دول الحصار في ظهور سلسلة من المخاطر السياسية الكبيرة والهدف فرض القوة والهيمنة السيادية على الدول المحيطة .! — د.مبارك القفيدي (@mubarak_u77) October 15, 2017

وأضاف قائلا: ” وقد فقدت تلك الدول القدرة في التأثير على موازين القوى التي تتصارع على المنطقة .”

وقد فقدت تلك الدول القدرة في التأثير على موازين القوى التي تتصارع على المنطقة .! — د.مبارك القفيدي (@mubarak_u77) October 15, 2017

واختتم تدويناته قائلا: ” والنتيجة والفخر هي صمود الشعب القطري الشجاع والتمسك في المصير المشترك والألتفاف حول القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير تميم بن حمد الخليفه.!!!”

والنتيجةوالفخر هي صمودالشعب القطري الشجاع والتمسك في المصير المشترك والألتفاف حول القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير تميم بن حمد الخليفه.!!! — د.مبارك القفيدي (@mubarak_u77) October 15, 2017

وتعصف بالخليج أزمة بدأت في 5 يونيو/ حزيران الماضي، إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر بزعم “دعمها للإرهاب”، وهو ما تنفيه الدوحة وتؤكد أنها تواجه حملة “افتراءات” و”أكاذيب” تهدف إلى فرض “الوصاية” على قرارها الوطني وانتهاك سيادتها من خلال مطالب غير واقعية وغير قابلة للتنفيذ.