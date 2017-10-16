شن الكاتب القطري المعروف فهد العمادي، هجوما حادا على المملكة العربية السعودية التي تتزعم الحصار ضد دولة قطر، مشيرا إلى أنها تمتلك المال لكنها لا تمتلك الفكر ولا الأخلاق التي تمكنها من استغلال هذا المال لصالحها لذلك تظهر بهذا الشكل الفاشل والمتخبط في اتخاذ القرارات وتنفيذها.

وقال “العمادي” في تغريدة دونها عبر نافذته الشخصية بتويتر رصدتها (وطن):”السعوديه تمتلك المال ولكنها لا تمتلك الاخلاق ولا الفكر ولذلك هي فاشلة ومتخبطة وعاجزة وبائسة ومسلوبة الارادة”

السعوديه تمتلك المال ولكنها لا تمتلك الاخلاق ولا الفكر ولذلك هي فاشلة ومتخبطة وعاجزة وبائسة ومسلوبة الارادة — فهد العمادي (@fahedalemadi) October 15, 2017

وتابع في تغريدة أخرى مهاجما الملك سلمان وولي العهد محمد ابن سلمان:”سلمان وولي عهده تركا تنمية بلادهم الذي يعاني من الفقر والبطالة والفساد والقمع وغياب العدالة وتفرغا لمهاجمة وحصار قطر في الوقت الذي فيه قطر أصغر مساحة ولكن شعبها يعيش برفاهية وامن وامان لايحلم فيه اي سعودي !”

سلمان وولي عهده تركا تنمية بلادهم الذي يعاني من الفقر والبطالة والفساد والقمع وغياب العدالة وتفرغا لمهاجمة وحصار قطر في الوقت الذي فيه قطر اصغر مساحة ولكن شعبها يعيش برفاهية وامن وامان لايحلم فيه اي سعودي ! — فهد العمادي (@fahedalemadi) October 14, 2017

وحتى يومنا هذا لم تنجح جهود إقليمية ودولية في التوصل إلى حل للأزمة الخليجية التي بدأت في 5 يونيو/حزيران الماضي، عندما قطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصارا دبلوماسيا واقتصاديا بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة بدورها، مؤكدة أنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب.