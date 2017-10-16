شن الكاتب القطري المعروف فهد العمادي، هجوما حادا على المملكة العربية التي تتزعم الحصار ضد دولة ، مشيرا إلى أنها تمتلك المال لكنها لا تمتلك الفكر ولا الأخلاق التي تمكنها من استغلال هذا المال لصالحها لذلك تظهر بهذا الشكل الفاشل والمتخبط في اتخاذ القرارات وتنفيذها.

 

وقال “العمادي” في تغريدة دونها عبر نافذته الشخصية بتويتر رصدتها (وطن):”السعوديه تمتلك المال ولكنها لا تمتلك الاخلاق ولا الفكر  ولذلك هي فاشلة ومتخبطة وعاجزة وبائسة ومسلوبة الارادة”

 

وتابع في تغريدة أخرى مهاجما وولي العهد محمد ابن سلمان:”سلمان وولي عهده تركا تنمية بلادهم  الذي يعاني من الفقر والبطالة والفساد والقمع وغياب العدالة  وتفرغا لمهاجمة وحصار قطر في الوقت الذي فيه قطر أصغر مساحة ولكن شعبها يعيش برفاهية وامن وامان لايحلم فيه اي سعودي !”

 

وحتى يومنا هذا لم تنجح جهود إقليمية ودولية في التوصل إلى حل للأزمة الخليجية التي بدأت في 5 يونيو/حزيران الماضي، عندما قطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصارا دبلوماسيا واقتصاديا بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة بدورها، مؤكدة أنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب.