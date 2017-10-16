ردّت الفنانة اللبنانية ليلى اسكندر، على تصريحاتٍ للممثلة مريم حسين، تحدّثت فيها عنها وعن زوجها الفنان السعودي يعقوب الفرحان، مُهدّدة باللجوء إلى القضاء.

وكانت مريم حسين قالت تعقيباً على قُبلة الفنانة ليلى اسكندر لزوجها، خلال لقاء تلفزيوني معهما، إن “ليلى ويقعوب متزوجان زواجاً مدنياً (كون ليلى مسيحية وهو مسلم)، وأنّهما “تزوّجا من دون تصريح من حكومة السعودية، ويذهبان الى الرياض معاً، ولهما مقاطع فيديو فيها قبلات، ولم يقبض عليهما أحد”.

وطلبت ليلى اسكندر من مريم حسين عدم ذكر اسمها واسم زوجها، وأن “تكفّ عن مقارنة نفسها بها لأنها تحتاج الى مئة سنة ضوئية لتصل الى ما وصلت اليه، أو تكوّن ثنائياً مثلها ومثل يعقوب، وأنها حاولت ان تقلدها ولكنها فشلت”، وفق قولها.

وتساءلت عبر سناب شات: “لماذا تحرّض الناس ضدّها؟ وهل تريد سجنها حتى تكون سعيدة؟ وأنها لا تقارن نفسها بها بسبب تاريخها الفضائحي”، وفق قولها.