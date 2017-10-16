رأت الإعلامية المصريّة لميس الحديدي، أنّ مشجعي الكرة المصرية من الرجال سعداء بتأهل المنتخب المصريّ لكأس العالم في روسيا 2018؛ حتى يستمتعوا بجمال المشجعات الروسيات. وفقَ قولها

وقالت: “الرجالة تجهز في الهدوم بتاعتهم مش علشان يروحوا يستمتعوا بتشجيع المنتخب، ولكن علشان يلعبوا بديلهم في روسيا ويشوفوا ويستمتعوا بجمال المشجعات الروسيات”.

وتابعت: “دائما الرجل المصري لديه هدف خفي وغير معلن، إحنا رايحين نقعد في المدرجات نشوف البنات الحلوة مش زيّ اللي عندنا”.

ووجهت نصيحة إليهم بالبدء بارتياد النوادي الرياضية حتى يذهبوا إلى روسيا برشاقة كاملة: “عايزة الرجالة يلعبوا رياضة علشان يروحوا بمنتهى اللياقة وشكلهم حلو علشان مايعِرُّوناش ويكونوا من غير كرش أو بطن، ونشوف رجالة حلوين”.