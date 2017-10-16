ألقت الشرطة البريطانية القبض على غاري غولدسميث، خال دوقة كامبريج كيت ميدلتون؛ لاعتدائه بالضرب على زوجته ما أدى إلى فقدان وعيها.

وفي التفاصيل، حصل هذا الاعتداء الجسدي أثناء عودة غاري وزوجته من سهرة في نادٍ محلي وذلك بعدما تجادلا في شارع “ومبول” بلندن.

ونُقلت “جولي” إلى المستشفى فوراً، وقد قيل إنّ سائق سيارة تاكسي اسمه “دانييل شيفرد” كان ماراً في المنطقة حين سمع زوجة تصرخ في وجه زوجها الذي تعاطى المخدرات.

الجدير ذكره، أنّه أُطلق سراح غاري بكفالة وسيمثل أمام المحكمة في نهاية هذا الشهر.بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية