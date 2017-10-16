يبدو أن النظام المصري يصر أو يتعمد اختيار “مهرجين” لتمثيله يسيئون للشعب المصري، فلم تمضي أيام على واقعة “فرش الملاية” باليونسكو، حتى خرج هذا الدبلوماسي المصري المدعو “أحمد فضالي” على إحدى الشاشات ليثبت هذه الصورة “المتدنية” للنظام وسياساته.

وتداول ناشطون بـ “تويتر” مقطعا مصورا، لرئيس الوفد المصري لدعم الدبلوماسية المصرية أحمد فضالي أثناء حلوله ضيفا بأحد البرامج الحوارية على قناة “فرانس 24″، حيث ظهر في مشهد مهين ومسيء لدولة بحجم مصر، وأخذ بمقاطعة المذيع والضيوف والهذيان بكلمات عشوائية ضد قطر وكأنه طفل صغير، ما تسبب في ضحك المذيع وضيوفه من هذا التصرف الصبياني.

شاهد..

يصر النظام المصري على إختيار مهرجين لتمثيله ليسئ للمصريين، الردح سمتهم المشتركة، هذا مثال على رئيس وفد دبلوماسي، ضحك عليه خصمه ورفيقه ومضيفه pic.twitter.com/uOGwZaKimy — عبدالعزيز آل إسحاق (@AbdulazizSay) October 15, 2017

وتأكيدا على هشاشة النظام المصري ورداءة ممثليه بالداخل والخارج، كان أعضاء البعثة المصرية قد هتف بعد فوز مرشحة فرنسا على مرشح قطر حمد الكواري “تسقط قطر وتعيش فرنس” بعد إعلان فوز مرشحة فرنسا، مما أثار غضب و امتعاض الوفود الحاضرة هناك لتحويل مقر “منظمة التربية والعلم والثقافة” لساحة لمثل هذه الأفعال التي وصفوها بأنها لا تصدر عن دبلوماسيين أبدا.