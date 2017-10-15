أعلنت وزارة الخارجية القطرية، عن إصابة القائم بالأعمال القطري لدى الصومال بجروح في التفجير الذي وقع السبت أمام فندق في مقديشو وقتل فيه 20 شخصا على الاقل.

وقالت الوزارة في بيان لها، الاحد، إن مبنى سفارتها في العاصمة الصومالية تعرض “لاضرار جسيمة” جراء التفجير الناتج عن انفجار شاحنة مفخخة السبت عند تقاطع “الكيلومتر 5″ في منطقة هودان، الحي التجاري الحيوي في العاصمة الصومالية ويضم الكثير من المتاجر والفنادق والمكاتب.

وأضافت الوزارة أن العاملين في السفارة لم يتعرضوا لاصابات باستثناء القائم بالاعمال الذي تعرض “لاصابة طفيفة”، مشيرة الى انها قامت بالتواصل مع السلطات الصومالية “لاتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتأمين سلامة اعضاء السفارة”.

وقامت دول خليجية في السنوات الماضية بإعادة فتح سفاراتها في العاصمة الصومالية، وبينها دولة الامارات العربية المتحدة التي سبق أن اصيب موظفون فيها في احد التفجيرات في مقديشو.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن اعتداء السبت، لكن حركة الشباب الاسلامية الصومالية المرتبطة بتنظيم القاعدة المتطرف غالبا ما تشن هجمات واعتداءات انتحارية في مقديشو وضواحيها.