نشرت قناة “روسيا اليوم”، مقطع فيديو يظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجميع اعضاء الحكومة خلال اجتماع وزاري وهم “يقهقهون” بسبب تعليقه على بلد مسلم.

وبحسب الفيديو الذي رصدته “وطن”، فإن السبب وراء ضحك “بوتين” وحكومته، هو وزير الزراعة الروسي ألكسندر تكاتشوف، الذي أخطأ عندما كان يشرح كيف تصدر ألمانيا لحم الخنزير إلى مجموعة من دول العالم.

وخلال شرحه حول الزيادة المسجلة في إنتاج اللحوم، ولاسيما لحم الخنزير في روسيا، أشار وزير الزراعة إلى ضرورة حفز التصدير، وساق ألمانيا مثلاً على هذا الصعيد وقال إنها تصدر الخنزير إلى الصين و”إندونيسيا” واليابان.

بوتين، وخلافاً لجميع الحضور في القاعة، كان شديد الملاحظة فقاطع وزيره متسائلاً: يصدرون الخنزير إلى إندونيسيا وهي بلد مسلم؟.

من جانبه، قال الوزير بعد الحرج والعودة إلى النشرة التي كان يتلو منها تقريره: عفواً، لقد أخطأت البلد.. إنهم يصدرون لكوريا الجنوبية، وليس لإندونيسيا!.

وظهر الجميع وهم يضحكون بشكل كبير قبل أن يعودوا إلى اجتماعهم الوزاري.

وتعد إندونيسيا، أكبر البلدان الإسلامية من حيث عدد السكان، والذي قدر بنحو 260 مليوناً عام 2016، حيث يحرم الدين الإسلامي أكل لحم الخنزير.