تداول ناشطون بـ تويتر مقطعا مصورا لزوجة الكاهن المصري سمعان شحاتة، الذي لقى حتفه على يد شاب مصري طعنا بالسكين، وهي منهارة أثناء لقاء تلفزيوني عقب مقتل زوجها وتصرخ بصوت عالي “كفاية يا سيسي”.

وانهارت زوجة القس سمعان شحاتة عندما وجه لها المذيع سؤالا عن زوجها، لتبدأ بالإجابة وإذا بها تصرخ بشكل مفاجئ وبأعلى صوتها بعد أن ألقت الميكروفون من يدها وأخذت تضرب بكفيها على وجهها وهي تنادي باسم عبدالفتاح السيسي رئيس النظام المصري قائلة “كفاية يا سيسي كفاية”.

شاهد..

انهيار زوجة الشهيد القمص سمعان شحاتة وهى تصرخ كفاية ياسيسى كفاية pic.twitter.com/aLlHzUqbQC — Al Kafer (@AlKaafer) October 14, 2017

وأظهر مقطع مصوَّر بثته كاميرات مراقبة، الخميس الماضي 12 أكتوبر/تشرين الأول 2017، لحظة مقتل كاهن المصري بالسكين على يد شخص في منطقة المرج (شرق القاهرة)، قبل أيام.

وبحسب الفيديو، فإن القاتل طارد القس سمعان شحاتة الذي كان يسير برفقة قس آخر، ثم طعنه عدة طعنات حادة وقاتلة بالظهر والرأس، بسكين طويلة.

واعترف أحمد سعيد السنباطي، قاتل الكاهن المصري القس سمعان شحاتة، أنه قتله استجابة لهاجس “وصله من الله”، على حد وصفه، مضيفاً أن هدفه كان “التخلص من الكفرة”، بحسب تعبيره.

وقال السنباطي، في التحقيقات التي أجرتها أجهزة الأمن المصرية، إنه لم يكن يعتزم قتل الكاهن، ولكن ما حدث أنه استل ساطوراً ووقف في الشارع معتزماً التشاجر مع أصحاب محل عصائر كان يعمل به وقاموا بطرده.

وأضاف أنه انتظرهم في الشارع المؤدي لمحلهم، كي يقوم بالتشاجر معهم فور مرورهم.

وأشار إلى أنه فوجئ بالقس سمعان يمر بالشارع ومعه كاهن آخر “فوصله الهاجس بقتله لأنه لا يحب المسيحيين ويريد التخلص من الكفار”، بحسب تعبيره، وفور مروره طارده حتى تمكن من اللحاق به داخل مخزن حديد، وانهال عليه طعناً حتى قتله.

وتباينت الروايات حول مقتل الكاهن المصري، وبحسب صحيفة “المصري اليوم” التي نقلت عن مصدر أمني، فإن سبب عملية القتل خلاف بين الكاهن القتيل وأحد المواطنين على قطعة أرض بالمرج، قام على أثره الأخير بقتل الكاهن، ما يؤكد أنه جنائي وليس إرهابياً.

فيما قال شهود عيان للصحيفة المصرية إن الكاهن كان يجمع تبرعات من المنطقة، التي يوجد بها مصانع يمتلكها مسيحيون، حيث يأتي رجل الدين المسيحي من كل المحافظات باستمرار لجمع تبرعات منها.

وقال مينا ملاك، يعمل في إحدى شركات الهندسة الميكانيكية بالمنطقة، لـ”المصري اليوم”، إن أمناء الشرطة حرّاس الكنيسة ألقوا القبض على القاتل أكثر من مرة بسبب مضايقته المسيحيين، ولكن يتم الإفراج عنه بعد ذلك!

فيما قالت عائلة القاتل إن الشاب مختل عقلياً.