في حادث أثار سخرية نشطاء مصريين، قامت وزيرة التضامن الاجتماعي بحكومة عبدالفتاح السيسي غادة والي، بالتبرع بمبلغ 500 لصندوق “تحيا مصر” عن طريق شراء “جلابية” تعود للفنانة سميرة أحمد والتي عرضتها بمزاد أنشيء دعما للصندوق المذكور.

ووفقا للخبر الذي نشرته جريدة (هن) المصرية، جاء ذلك خلال المعرض الخيري الذي تقيمه الفنانة سميرة أحمد في نادي الجزيرة، الذي خصصته لبيع 4 آلاف قطعة من ملابسها ظهرت بها في أعمالها الفنية المختلفة، والتبرع بعائدها لصالح صندوق تحيا مصر.

وشارك في افتتاح المعرض، عزة قورة مدير تنمية الموارد والاتصالات لصندوق تحيا مصر، مجموعة من الأدباء على رأسهم فاطمة ناعوت، ومن المقرر حضور الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط.

وتعجب النشطاء من تناقض المسؤولين المصرين الذين يطالبون الشعب بالجود والتبرع بكل ثمين لصالح صندوق (تحيا مصر) لأجل بناء الدولة، وهم أنفسهم يبخلون بهذا.

غادة والي تتبرع بمبلغ 500 جنيه لصالح صندوق تحيا مصر

ده خبر في جريدة الوطن تحت عنوان "أخبار تهمك" — Ahmed Sami (@ahmedsami76) October 14, 2017

الخبر نفسه تكلفته أغلي من مبلغ التبرع — Waleed Hussien (@waleedmotey) October 14, 2017