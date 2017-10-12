شن الإعلامي الفلسطيني والمذيع بقناة “الجزيرة” جمال ريان، هجوما عنيفا على المستشار بالديوان الملكي السعودي سعود القحطاني، مؤكدا له بأنه وامثاله تم شراؤهم يثمن بخس، مشيرا إلى فشله وفشل ذبابه الإلكتروني في مواجهة “الجزيرة”.

وقال “ريان” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” موجها حديثه لـ”القحطاني” من خلال “المنشن”:”سعود القحطاني @saudq1978 ثق بالله ، انك فشلت في حملتك ومن معك من الذباب ضد قطر لسبب بسيط وهو ان طرحك لا يتناسب مع ارتفاع وعي شعوب #الخليج”.

سعود القحطاني @saudq1978 ثق بالله ، انك فشلت في حملتك ومن معك من الذباب ضد قطر لسبب بسيط وهو ان طرحك لا يتناسب مع ارتفاع وعي شعوب #الخليج pic.twitter.com/1v5LJv2igC — جمال ريان (@jamalrayyan) October 12, 2017

واضاف في تغريدة اخرى: “سعود القحطاني @saudq1978 انت ومن معك من ذباب وكتاب وفضائيات خليجية ومصرية وأقلام تم شرائها بسعر بخس عربيا ودوليا لست بمستوى مهنية الجزيرة”.

سعود القحطاني @saudq1978 انت ومن معك من ذباب وكتاب وفضائيات خليجية ومصرية وأقلام تم شرائها بسعر بخس عربيا ودوليا لست بمستوى مهنية الجزيرة — جمال ريان (@jamalrayyan) October 12, 2017

وتابع “ريان” موجها رسائله بالقول: “سعود القحطاني @saudq1978 قطر بنت دولة مؤسسات حقيقية منها شبكة الجزيرة،الفارق بينك وبينها عشرون عاما، صدقني انك فشلت “ومو بقد الجزيرة” #الخليج”.

سعود القحطاني @saudq1978 قطر بنت دولة مؤسسات حقيقية منها شبكة الجزيرة،الفارق بينك وبينها عشرون عاما،صدقني انك فشلت "ومو بقد الجزيرة" #الخليج — جمال ريان (@jamalrayyan) October 12, 2017

وأردف: “لو كنت مسؤولا في #السعودية و #الإمارات لأرسلت الشباب السعودي والشباب الإماراتي الى قطر للتعلم من تجربة قطر وصناعة قيادات شابة بدل محاصرتها”.

لو كنت مسؤولا في #السعودية و #الإمارات لأرسلت الشباب السعودي والشباب الإماراتي الى قطر للتعلم من تجربةقطر وصناعة قيادات شابة بدل محاصرتها — جمال ريان (@jamalrayyan) October 12, 2017

واختتم تدويناته قائلا: “سعود القحطاني @saudq1978 ما زلتم تتبعون تقنيات مصرية بالية في إدارة مؤسسات الدولة السعودية ، أنتم بحاجة الى خبرات قطر في بناء مؤسسات الدولة”.

سعود القحطاني @saudq1978 ما زلتم تتبعون تقنيات مصرية بالية في إدارة مؤسسات الدولة السعودية ، أنتم بحاجة الى خبرات قطر في بناء مؤسسات الدولة — جمال ريان (@jamalrayyan) October 12, 2017

ويتعرّض الإعلامي جمال ريان منذ بدء الأزمة الخليجية لهجومٍ حادّ من قِبَلِ بعض الكتاب السعوديين والإماراتيين، عدا عن ببغاوات الاعلام المصري المقربين من النظام، الذين لا يكلّون ولا يملّون من شتمه والتطاول عليه؛ ليس لشيء إلا لأنه يفضحهم ويكشف محاولات تغييبهم للحقائق.

وكان الإعلامي جمال ريان قد استنكر لجوء “الذباب الإلكتروني” التابع لدول الحصار للسباب والشتم ومطالبته بعدم التدخل في الأزمة الخليجية، مؤكدا أنه من أهل الحجاز قبل قدوم آل سعود والإمارات.