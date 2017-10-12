منعت الفنانة فلة الجزائرية متابعيها من كتابة آراء سلبية، على مقطع فيديو نشرته على حسابها في إنستغرام، وأظهرها إلى جانب الفنان جورج وسوف في إحدى الحفلات الخاصة، وهدّدت المعلقين المسيئين بالحظر.

وأرفقت “فلّة” الفيديو بتعليقٍ جاء فيه: “السهرة في بيت عريق عيد ميلاد، والجلسة جلسة السلطان، واللّي يفتح تمّهه بكلمة سينال بلوك”.

وصُدم محبو سلطان الطرب من مقطع فيديو أظهره بحالةٍ صحية سيئة جداً، خلال دخوله إلى أحد أماكن السهر، حيث بدا غير قادر على السير بمفرده بطريقة طبيعية.

وزعم البعض إصابته بمرض “الشلل الرعاش” الذي كان يعاني منه أسطورة الملاكمة محمد علي كلاي، وجعله يظهر بهذا الشكل المحزن .

وأكدوا أن حالته الصحية تدهورت في الفترة الأخيرة إلا أنه لا يزال يقاوم المرض بالظهور في الحفلات الخاصة بمساعدة أصدقائه المقربين وأفراد أسرته.