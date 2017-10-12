على إثر ظهوره الأخير على قناة “مكملين” المعارضة، قامت الاجهزة الامنية المصرية باعتقال الكاتب الصحفي المصري سليمان الحكيم وهدم منزله المكون من أربعة ادوار في مدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية.

وقالت ابنته “ملاذ” في تدوينة لها عبر حساب والدها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: ” رسالة لمرتضى منصور ومصطفى بكري..الداخلية سمعت كلامكم واعتقلت بابا والعملية تمت بنجاح ..بابا موجود دلوقتي مع الشرطة “، مضيفة “انا ملاذ بنته ومعرفش عنه حاجة لدلوقتي !”.

وأضافت قائلة: “تحديث 1 .. والدي اعتقلوه وهو سايق العربية في مدينة فايد بالاسماعيلية..تحديث 2 .. اقتادوا بابا لمكان غير معلوم وسحبوا منه الموبايل ..تحديث 3 .. تم هدم بيتنا في فايد .. عمارة 4 أدوار بقت بسوا الارض”.

وكانت هناك أزمة قد أثيرت في الفترة الأخيرة، بشأن ظهور سليمان الحكيم برفقة الكاتب الصحفي سليمان جودة، في لقاء تلفزيوني تمت إذاعته عبر قناة “مكملين”، انتقد فيها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووصفه بـ”الخائن”.

وهاجم سليمان الحكيم السيسي وأداءه طوال السنوات الأربع الماضية ووصف ترشح السيسي للرئاسة بأنه خيانة للثورة وقال إذا ترشح للانتخابات مرة أخرى فهو استمرار لخيانة الثورة.

وقبل أيام أحال عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين المصريين سليمان الحكيم وسليمان جودة، بسبب ظهورهما في أحد برامج قناة مكملين

وقال خلال مداخلة هاتفية، الجمعة 6 أكتوبر/تشرين الأول 2017، على قناة صدى البلد المصرية: “نشعر بالصدمة من ظهور صحفيين على تلك القنوات المشبوهة، التي تعمل ضد الدولة المصرية والجيش، وكان من الأفضل تجنب هذا الخطأ غير المبرر إطلاقاً، وكان لا بد من البعد عن هذا الفخ”.

وأضاف سلامة: “ستتم إحالة الواقعة للتحقيق، حيث سيتم إجراء تحقيق دقيق، معرباً عن أمله تجنب الصحفيين مثل هذه المواقف، خاصة أن الدولة المصرية تمرُّ بمرحلة دقيقة، والأمور لا تحتمل الوقوع في أفخاخ”.