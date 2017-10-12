تداول ناشطون قطريون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مجموعة من الصور تكشف إفشال السلطات الامنية القطرية لمحاولة إدخال سلاح من السعودية لقطر.

ووفقا للصور المتداولة، تظهر إحدى السيارات، في حين يقوم أحد أفراد الأمن باستخراج السلاح الناري الذي تم تخبأته في مكان سري بمحرك السيارة.

وأظهرت الصور، وجود عدد كبير من كراتين الرصاص المعدة للاستخدام بهذا السلاح.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي تلقي فيها السلطات القطرية القبض على شخص يحاول تهريب سلاح من المملكة العربية السعودية.

وتعصف بالخليج أزمة اندلعت في 5 حزيران/يونيو الماضي، حيث فرضت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارا بريا وبحريا وجويا بزعم دعم قطر لـ”الإرهاب”، في حين تنفي الدوحة هذه المزاعم جملة وتفصيلا، مؤكدة بان دول الحصار تهدف للمساس بسيادتها واستقلالها.