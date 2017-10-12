أثار حضور الأكاديمية السعودية المثيرة للجدل والمحاضرة بكلية الآداب والعلوم بجامعة قطر هتون الفاسي في محاضرة بقسم اللغة العربية بجامعة قطر حول الرواية العربية ، ردود فعل غاضبة من المغردين القطريين الذين طالبوا إدارة الجامعة بوضع حد لاستفزازهم من قبل هذه الدكتورة التي دعت صراحة لزعزعة الحكم في قطر وأيدت الموقف المعادي لقطر من دول الحصار.

وأكد المغردون أن الدكتورة هتون الفاسي أستاذة التاريخ بجامعة قطر أثارت قبل أشهر ردود فعل غاضبة عندما دعت الطالبات للخروج على وصاية أولياء أمورهن ، كما غردت بعد أيام قليلة من فرض الحصار الظالم على قطر ضد سيادة واستقلال قطر ، وهو ما أثار الرأي العام عليها.

دكتور قطرية ترد على هتون الفاسي وهذا هو راي اغلب اهل قطر .. من سناب@BRoyal8x حد يعرف اسم الدكتورة القطرية ؟ pic.twitter.com/gMmvQu6xbN — بن راشد آل خاطر (@M_B_R_Alkhater) October 11, 2017

@ojjjjiiiijjjjo كيف تسمحون يا اداره #جامعه_قطر بدخول هتون الفاسي و تخطونها فمنصه كمتكلمه بعد ان سبت حاكمنا الشيخ #تميم ؟؟؟؟ بلا ظمير ولا دم — iLoveFacts (@ilovefacts) October 11, 2017

تقوم جامعة قطر بتوجية دعوة حق هتون الفاسي لحضور ندوه والتحدث فيها بكل ماتحمل هذه الكلمات من أسى وعدم وجود اي ضوابط اواعتبارات لمشاعر هل قطر — Hayak (@Haya_k__k) October 12, 2017

تصرف غريب من جامعه قطر او من يقوم بهذه الندوه وشلون يدعون هتون الفاسي ؟؟ وهم يدرون انها تدعم التغيير في قطر كارثه من الجامعه — محسن العجي (@mohsinalaji) October 12, 2017

@QU_President

نُريد توضيحاً للشارع العام عن سبب وجود النَكِرة هتون الفاسي في حفل تخريج الطالبات !

هل أنت قادر على الإجابة يا تُرى ؟ — محمد الشهواني (@m8_alshahwani) October 12, 2017

وكانت هتون الفاسي قد اشادت بالشيخ عبد الله علي آل ثاني الذي استقبلته السعودية وتحاول تلميعه لتنصيبه اميرا على قطر خلفا للامير تميم بن حمد آل ثاني.