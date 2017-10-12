أثار حضور الأكاديمية المثيرة للجدل والمحاضرة بكلية الآداب والعلوم بجامعة في محاضرة بقسم اللغة العربية بجامعة قطر حول الرواية العربية ، ردود فعل غاضبة من المغردين القطريين الذين طالبوا إدارة الجامعة بوضع حد لاستفزازهم من قبل هذه الدكتورة التي دعت صراحة لزعزعة الحكم في قطر وأيدت الموقف المعادي لقطر من .

 

وأكد المغردون أن الدكتورة هتون الفاسي أستاذة التاريخ بجامعة قطر أثارت قبل أشهر ردود فعل غاضبة عندما دعت الطالبات للخروج على وصاية أولياء أمورهن ، كما غردت بعد أيام قليلة من فرض الحصار الظالم على قطر ضد سيادة واستقلال قطر ، وهو ما أثار الرأي العام عليها.

 

وكانت هتون الفاسي قد اشادت بالشيخ عبد الله علي الذي استقبلته السعودية وتحاول تلميعه لتنصيبه اميرا على قطر خلفا للامير تميم بن حمد .

 