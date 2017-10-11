أقال الاتحاد السعودي لكرة القدم”عبدالله البرقان” من عضوية مجلس الإدارة بصورة مؤقتة، بشبهة فساد.

وأكد الاتحاد في بيان له أن الموظف المعفى خالد شكري، أقر بارتكاب مخالفات إدارية ومالية بإيعاز من عضو مجلس إدارة اتحاد القدم عبد الله البرقان إبان عضويته في مجلس إدارة الاتحاد السعودي السابق ورئاسته للجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين.

ورفع الاتحاد السعودي ملف التحقيقات إلى الهيئة العامة للرياضة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ما ورد في ملف القضية.

وجاء في المخالفات والتجاوزات المرتكبة من قبل “برقان” وفق وسائل إعلام سعودية:

أولًا: منح نادي نجران موافقة على التسجيل بالرغم من صدور قرارات من غرفة فض المنازعات ووجود مستحقات مالية.

ثانيًا: منح نادي الرائد موافقة على التسجيل على الرغم من وجود مستحقات مالية.

ثالثًا: منح نادي الوطني موافقة على التسجيل على الرغم من وجود مستحقات مالية.

رابعًا: منح نادي الشباب موافقة على التسجيل على الرغم من وجود مستحقات مالية.

خامسًا: منح نادي الاتحاد موافقة على التسجيل على الرغم من وجود مستحقات مالية.

سادسًا: صرف مبالغ مالية بموجب شيك مصدق للمستفيد المدعو/ صالح بن سليمان الخربوش، بموجب تفويض من نادي الباطن بمبلغ قدره (360،000) الف ريال نظير انتقال اللاعب مشعل بن خلف الشمري.

سابعًا: صرف مبلغ مالي للمستفيد المدعو/ صالح بن سليمان الخربوش، بموجب تفويض من نادي الرائد بمبلغ قدره (70،416) الف ريال نظير شكوى اللاعب سلمان بن أحمد الصبياني.

ثامنًا: صرف مبلغ مالي للمستفيد المدعو/ صالح بن سليمان الخربوش، بمبلغ قدره (41،846) الف ريال، حسمًا من مستحقات نادي الرائد بناءً على القائمة المعتمدة من لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين.

تاسعًا: صرف مبلغ مالي قدره (756،233) الف ريال للمستفيد المدعو/ صالح بن سليمان الخربوش، بموجب تفويض رئيس نادي الاتحاد السابق حاتم بن علي باعشن.

عاشرًا: تسليم المستفيد المدعو/ صالح بن سليمان الخربوش، مبلغ وقدره (1،806،000) دون توضيح سبب التسليم.

الحادي عشر: المصادقة على الاتفاقية الملزمة بين الوكيل/ إسماعيل الغامدي أخ اللاعب/ خالد الغامدي، والوسيط/ غرم العمري، وهو لا يحمل أي صفة لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم.

الثاني عشر: تسليم مبالغ مالية بموجب شيك مصدق لعضو الشرف المدعو/ خالد بن عبدالله السيف، بمبلغ وقدره (233،294) الف ريال، دون وجود تفويض بذلك.

الثالث عشر: تسليم مبالغ مالية بموجب شيك مصدق، لعضو الشرف/ خالد بن عبدالله السيف، بمبلغ وقدره (73،154) الف ريال، حسمًا من مستحقات نادي الرائد دون وجود تفويض بذلك.

الرابع عشر: صدور قرار يتضمن منطوقه إلزام اللاعب/ سعيد المولد، بتنفيذ العقد واللعب في نادي الاتحاد السعودي، الأمر الذي ترتب عليه ضرر للاعب والأندية أجمع.

الخامس عشر: صدور قرار برقم (1) وتاريخ ١٤٣٨/٢/٩هـ يحمل توقيع رئيس لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين الدكتور عبدالله بن سليمان البرقان ضد اللاعب إلتون جوز جومس ويتضمن منع اللاعب من التعاقد مع أي نادي داخل المملكة العربية السعودية إلا بموافقة نادي الفتح.

السادس عشر: إلزام نادي الهلال بسداد مبلغ التعويض عن العرض المقدم من قبل نادي الشعلة، بالرغم من عدم وجود عرض رسمي والذي يفيد فيه اللاعب ووكيل أعماله عدم وجود عرض رسمي مقدم من قبل النادي.

السابع عشر: إصدار شيكات من حسابه الخاص دون وجه حق ودون أي صلاحية نظامية تتيح له ذلك.

الثامن عشر: استخدام أموال جمعت من رعايات دون أن تدخل حسابات الاتحاد السعودي لكرة القدم واستخدامها في مصاريف عامة كاستئجار طائرات خاصة للتنقل وغيرها.