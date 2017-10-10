أصدرت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية، تعميماً للمراكز الجمركية الحدودية، بضرورة منع دخول عطر “ريلاكس” السام، وهو العطر الذي حذّرت عدة دول عربية أخرى من انتشاره، وقيل إنّ مصدره “إسرائيل”، ويقتل خلال 3 أيام من استخدامه، حيث لا تظهر آثاره سريعًا.

وأوضح المصدر أنه يمكن للعطر التسبب بحالات تسمم تتعلق بالجهاز التنفسي، خاصة ضيق التنفس، مرجعًا السبب إلى احتمالية تغير تركيبة العطر بعد تقليده.

من جانبه، اكد ممثل قطاع الصحة والأدوية الطبية ومستلزماتها في غرفة تجارة الأردن محمود الجليس خلو السوق المحلية من ماركة عطر (ريلاكس).

وقال الجليس الذي يرأس كذلك رئاسة نقابة تجار مواد التجميل والاكسسوارات في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) ان الاسواق المحلية خالية حاليا من ماركة هذا العطر، وان علامته التجارية غير مسجلة بالمملكة وغير متداولة من قبل الجهات الرسمية.

وظهر العطر لأول مرة بالمنطقة العربية في الجزائر في آب/أغسطس الماضي، لتُصدر عقبها عدة دول عربية تحذيرات لمواطنيها من انتشاره، من بينها مصر والعراق والكويت والبحرين ولبنان والسودان.

ووفق ما تداولته الصحافة الجزائرية، نقلًا عن وزارة الدفاع، فإن تداول العطر يمكن أن يؤدي للموت المفاجئ بعد فترة من استعماله.