نشر حساب “معتقلي الرأي” الشهير بـ”تويتر” والمهتم بأخبار المعتقلين وحقوق الإنسان في السعودية، تقريرا مصورا شرح فيه انتهاكات النظام السعودي وكيف تتم عملية اعتقال المعارضين بدون سند وقانوني وبشكل همجي أقرب لعملية الاختطاف.

ويشير التقرير إلى أن الاعتقالات تكون بدون أمر قضائي ومن دون مذكرة إلقاء قبض.

وطريقة الاعتقال همجية تشبه عملية الاختطاف، كما يمنع المعتقل من التواصل مع ذويه أو توكيل محامي لمتابعة قضيته.

ويتعرض المعتقل إلى تعذيب نفسي وجسدي وعقوبات لا إنسانية مثل الحبس الانفرادي ويرغم المعتقل على تقديم اعترافات كاذبة تحت ضغط الترهيب والتعذيب.

لا يطلع المتهم أو محاميه على أوراق القضية ولا يعرف سب اتهامه.

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