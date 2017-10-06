عادت قضية “سفاح القطط” في السعودية للظهور والتداول من جديد على منصات التواصل الإجتماعيّ، بعدما أصدرت المحكمة الجزائية في جدة حكمها على المتهم.

وعاقبت المحكمة الشاب الذي ظهر في عدة مقاطع فيديو يقتل القطط في جدة، بالسجن لمدة سنة وتغريمه مبلغ عشرين ألف ريال مع مصادرة الوسائل المستخدمة في القضية.

واعتبرت المحكمة أنّ ما قام به الشاب ينافي تعاليم وقيم الدين الحنيف من الرفق بالحيوان ومخالفته نظام جرائم المعلوماتية.

يذكر أن هذه الحادثة حصلت قبل قرابة الشهرين وظهر فيها الشاب بمقاطع فيديو وهو يقوم بقتل مجموعة من القطط مستخدماً بندقية صيد هوائية،.

وقوبلت ممارسات الشاب حينها بموجة من الغضب في وسائل التواصل وطالبوا بمحاسبته، وأمر وقتها أمير منطقة مكة المكرمة شرطة المنطقة بالقبض عليه، والتحقيق معه، وتطبيق العقوبات بحقه.