كما الحال في سوريا، أقدم عدد من شبيحة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على الاعتداء على المواطن السعودي “سعود عوض” على الرغم من تقديمه اعتذارا مصورا له وللملك سلمان، بعد فيديو سابق شن فيه هجوما عنيفا عليهم واصفا عهد الملك سلمان بالفقر، وواصف ولي العهد بالدب الداشر.

ونشر “عوض” مقطع فيديو جديد، يكشف تعرضه لضرب مبرح أدى إلى إسقاط أسنانه الأمامية، وجروح في وجهه وكدمات وإصابات في جميع انحاء جسده.

وقال “عوض” في الفيديو الجديد أنه تفاجأ بمجموعة من الشباب الملثمين بالدخول عليه وضربه ضربا مبرحا، مناشدا ولي العهد بالوقوف بجانبه وحمايته، مؤكدا انه خدم بالجيش وخرج للتقاعد بسبب مرض نفسي، في محاولة منه لتبرير هجومه عليه وعلى والده الملك سلمان.

هذا درس بسيط

عيال سلمان لا يجيدون الكلام

هم فقط يجيدون الأفعال و الأفعال فقط#عيال_سلمان_يربون_الانذال

. pic.twitter.com/WsB8yCS8ui — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) October 4, 2017

وكان “سعود العوض” المواطن الخمسيني، قد وجه قبل أيام كلمة قوية للعاهل السعودي قائلا: ” هذه الرسالة للملك سلمان، هذه الرسالة لك قبل تموت وانا عارف إنك ميت وانا ميت لكن خليني أوصلها لك قبل أن تموت وقبل ان اموت أنا”.

وأضاف في رسالته: ” الله لا يوفقك لا إنت ولا ولدك ولا عهدك”، مضيفا “والله على عهدك إنا ذقنا الفقر والنذر والجوع والله لا يوفقك والله لا يسامحك”.

واختتم المواطن السعودي مشيدا بالعاهل الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز قائلا: “الملك عبد الله الله يرحمه إنا شفنا الخير على يده، ولكن انت حسبي الله فيك يا شيخ..حسبي الله فيك..إنت ميت وأنا ميت والله لا يوفقك أنت وولدك الدب الداشر اللي راسه مثل جرس الكنيسة”.

رسالة للملك سلمان pic.twitter.com/wkKb3zIcyq — غانم الدوسري (@GhanemAlmasarir) October 1, 2017

وبعد يومين خرج المواطن “سعود” اليوم في مقطع جديد مصور، اعتذر فيه عن المقطع السابق والإساءة للملك وولي العهد، متهما في الوقت ذاته #غانم_الدوسري الإعلامي السعودي الساخر بأنه السبب في المقطع الأول مشيرا أنه كان متأثرا بفيديوهات “الدوسري” التي كان يبثها عبر صفحته بتويتر.

برأيكم هل تراجع من تلقاء نفسه أم تعرض للتهديد؟

مواطن يعتذر للملك سلمان بعد إساءته له تحت تأثير مقاطع غانم الدوسري!https://t.co/i4a5L9kLDe — شؤون عربية (@Arabaffairstv) October 2, 2017

وبعد تداول الفيديو، أطلق شبيحة “ابن سلمان” هاشتاجا على موقع التدوين المصغر “تويتر” بعنوان: #عيال_سلمان_يربون_الانذال ، أكدوا في بأنهم سيتصدون لكل من يحاول المس بـ”القيادة”، وهو ما يؤكد تحولهم لشبيحة كشبيحة رئيس النظام السوري بشار الاسد، على الرغم من إعلان المواطن انه سيسلم نفسه للأمن ومستعد لتلقي أي عقوبة.

#عيال_سلمان_يربون_الانذال

شخص تجرأ على ملكنا وولي عهده ماذا تنتظر من الشعب لكل فعل ردة فعل . — خالد ال فيصل (@khfissal) October 4, 2017

عندما تؤجر عقلك . وتعرض قذارة لسانك لكل الناس . فأنت تستحق ان تتعلم درس في التربية . #عيال_سلمان_يربون_الانذال pic.twitter.com/dx8pbsy44m — حسن عبدالقادر (@Hasanwsmr50) October 4, 2017

لماذا استفزيت مشاعر الناس في وليّ أمرهم

ألا تعرف حجم حب السعوديين لسلمان #عيال_سلمان_يربون_الانذال pic.twitter.com/FCxYNkmard — فهد الروقي (@fahdalruqi) October 4, 2017

لماذا استفزيت مشاعر الناس في وليّ أمرهم ألا تعرف حبنا لمليكنا وولي عهده خلك عبره لغيرك #عيال_سلمان_يربون_الانذال pic.twitter.com/gcbboOyVWD — #Sultan_al3asy 🇸🇦 (@s_al3asy) October 5, 2017