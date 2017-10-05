توفي الداعية السعودي خالد القرشي في محراب مسجده عقب امامته المصلين في صلاة عصر الإربعاء، في مسجد بحي العوالي في مكة المكرمة.

وتداول ناشطون على موقع “تويتر”، مقطع فيديو، أظهر الداعية “القرشي” بعدما أنهى إمامته المصلين، وقد أدارَ نفسه ليقابل المصلين، وبدأ بأذكار الصلاة، ليسقط مغمىً عليها، ويعلن عن وفاته.

#وفاه_الدكتور_خالد_القرشي ‘

بعد أن أدى صلاة العصر وأم المصلين وجلس يذكر الله في المِحْراب فاضت روحه إلى بارئها . pic.twitter.com/Mix2RTTlWr — HaGran – (@ve_ioc) ٥ أكتوبر، ٢٠١٧

وتركت وفاة “القرشي” حالةَ حزنٍ بين معلقي موقع “تويتر”، الذين أشادوا به، وبخاتمته، داعين الله أن يغفر له.

#وفاة_الدكتور_خالد_القرشي

لاتدري أتعزي أم تبارك !

وفاة..

لكنها في الحقيقة زفاف و تشريف

تقبله يا الله

و تفضل عليانا يا ذا الجلال والإكرام — سبحان الله (@kolod78i) ٥ أكتوبر، ٢٠١٧

#وفاة_الدكتور_خالد_عبدالله_القرشي

كان رحمه رجلاء معطاء في كل مجال

ملازم للصلاة

داعية ومربي

مستشار أسري

مصلح اجتماعي

إذا كانت له حسن الخاتمة — أم عبدالملك (@besh919) ٥ أكتوبر، ٢٠١٧

وفاة د.خالد القرشي عجيبة..

ماأقصر الدنيا وماأسرع الموت ويا بؤس وخسارة من قضى عمره بعيدا عن ربه ودينه!

وياحسرة من لم يغتنم وقته وعمره 💔 — سُندس بنت محمّد (@Sondos_Algannah) ٥ أكتوبر، ٢٠١٧

مشْهَد وفاة الدكتور خالد القرشي وهو في مِحْرَابهِ بعْدما أمَّ المُصَلّين صلاة العصر أمس يُغنِي عن مئات المواعِظ والخُطَب. pic.twitter.com/D1fOQFTcLM — ابو تركي (@Abo_Turkey_77) ٥ أكتوبر، ٢٠١٧

#وفاة_الدكتور_خالد_عبدالله_القرشي لم ينل حسن الخاتمةهذه وجلّ وقته في وسائل التواصل الإجتماعي بل أفنى عمره بالدعوة ولزم الصلاة فنال ما نال. — أم عبدالملك (@besh919) ٥ أكتوبر، ٢٠١٧