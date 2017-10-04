أعلنت وزارة الدفاع الروسية تنفيذ قواتها الجوية الأربعاء ضربات جوية في سوريا أسفرت عن مقتل عدد من القيادات الميدانية لهيئة تحرير الشام.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، في بيان له أنه نتيجة لعملية خاصة للدفاع الروسية تم القضاء على قيادات في “جبهة النصرة” بسوريا، بينهم مساعد زعيم “جبهة النصرة..

وأعلن كوناشينكوف أن زعيم “جبهة النصرة” أبو محمد الجولاني أصيب بجراح خطيرة وحالته حرجة نتيجة ضربة جوية للطيران الروسي بسوريا.

وقال: “أدت ضربة جوية إلى إصابة زعيم “جبهة النصرة” أبو محمد الجولاني بجراح خطيرة وفقد يده، وفق مصادر مستقلة، وهو في حالة حرجة”.

وأضاف: “تم القضاء على 12 قياديا في “النصرة” بسوريا، بينهم مساعد الجولاني”.

ولم يوضح “كوناشينكوف” مكان وتوقيت الضربة الجوية، كما أنه لم يصدر عن “هيئة تحرير الشام” المسمى الجديد لـ”جبهة النصرة” حتى اللحظة أي تعليق على هذه الأخبار.