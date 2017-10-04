تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقاطع فيديو مصور لحفل تخريج وتكريم أول فتاة سعودية تتخرج في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مصر.

ووفقا للفيديوهات المنشورة التي رصدتها “وطن”، فقد ظهرت إحدى الخريجات وهي مصرية تعرف بزملائها لتؤكد بأن الأميرة سارة آل سعود هي اول بنت سعودية تحصل على لقب كابتن بحري.

تخرج الأميرة سارة آل سعود قبطان بحرى pic.twitter.com/cFb5kZY5cd — Alraya (@alraya_us) October 3, 2017

كما تداول الناشطون مقطع فيديو آخر للأميرة السعودية وهي تلقي كلمة خلال حفل التخرج، وهي توجه التحية لرئيس الاكاديمية البحرية ومدرسيها.

فيديو لحدث من #عالم_الميديا :

سارة آل سعود .

أول سعودية تحمل رتبة "كابتن بحري". pic.twitter.com/S5t8PuBSwT — عالم الميديا (@3almalmedia) October 3, 2017

وحسب متابعين، فإن الفتاة هي الأميرة “سارة آل سعود”، وكانت تتدرب في قسم التكنولوجيا والنقل البحري في الأكاديمية، وتعد أول فتاة من المملكة تلتحق بالأكاديمية، كما أنها أول فتاة عربية تحصل على منحة كاملة للدراسة في قسم التكنولوجيا والنقل البحري.

وبالإضافة إلى عملها في الأكاديمية التي تتبع جامعة الدول العربية، عملت الأميرة “سارة” في المنتدى الدولي للنقل البحري، وتتولى في الوقت الحالي مهام تنسيق مجالات التعاون المختلفة بين المملكة والأكاديمية العربية خصوصا في مجال التخطيط الاستراتيجي.

وكانت الأميرة “سارة” أحد المتحدثين الرئيسيين في النسخة الثالثة من مؤتمر “ماراكاد”، وهو المؤتمر الدولي الأكاديمي البحري، الذي عُقد مؤخرا في مركز التجارة العالمي في دبي بإشراف الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية بدولة الإمارات.