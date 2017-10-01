في محاولة جديدة لتبرير فشله وتدميره للبلاد، اختلق نظام السيسي في مصر “شماعة” جديدة يعلق عليها هذا الفشل (#التعداد_السكاني)، وهاجمت وسائل الإعلام الموالية للنظام الزيادة السكانية، بعد إعلان بيانات التعداد السكاني في مؤتمر صحفي أمس السبت.

وهاجم إعلاميو السيسي الشعب المصري، مطالبين بضرورة تقليل الإنجاب بحجة أن الحكومة لا تسطيع التحمل.

ودشن نشطاء تويتر هاشتاج #التعداد_السكاني الذي تصدر قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولا بمصر للتعليق على مؤتمر التعداد السكاني المصري، وحضره عبد الفتاح السيسي.

وأُعلن في المؤتمر وصول عدد سكان مصر لما يقرب من 104 ملايين نسمة، في حدث رآه ناشطون “شماعة” جديدة يعلق عليها النظام فشله، خصوصاً أنه جاء بالتزامن مع حملة شنتها الكتائب الإلكترونية والأذرع الإعلامية على رأسها عمرو أديب وأحمد موسى للتحذير من مدى الكارثة التي يراها النظام.

وبدلا من التوعية باستخدام الوفرة السكانية في زيادة الإنتاج والعمل ، تباري إعلام السيسي في توجيه اللوم للمصريين وادعاء أنهم أصبحوا عبئا على الحكومة ، متجاهلين رفع الحكومة للدعم وغلاء الأسعار الذي لاحق المواطنين بسبب سياساتها.

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