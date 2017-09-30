تداول ناشطون بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطعا مصورا مثل صدمة كبيرة وغير متوقعة حيث تعدى فجور #عيال_زايد بالإمارات إلى التعدي على الذات الإلهية وطبع مصحف محرف وتغيير اسم أحد السور.

ويظهر “المقطع” المتداول، مصحف مطبوع فى دولة الإمارات بجمعية دار البر وتقوم الإمارات بتوزيعه على الدول الإسلامية مجانا، واللافت أنه تم تحريف المصحف وتغيير اسم سورة “الإسراء” إلى سورة “بني إسرائيل”.

شاهد..

مصحف مطبوع فى دولة الإمارات فى جمعية دار البر وت تقوم بتوزيعه على الدول الاسلامية مجانا انتبهوا تغير مسمى سورة الإسراء بسورة بني اسرائيل pic.twitter.com/9ydvLtuRxs — د. صريح (@Drsareeh2) September 30, 2017

وشن عدد كبير من النشطاء هجوما عنيفا على الإمارات وشيطانها محمد ابن زايد، الذي تعدى فجوره جميع الحدود.

هى حصلت يغيروا فى اسم السور دة الفجور زاد عن الحد اللهم انزل عليهم سخطك وغضبك وأرنا فيهم آياتك وعجائب قدرتك — noonee hosni (@HanaaNanoomaya) September 30, 2017

لقد رجعنا الى حيث بدأ الاسلام. جزيرة العرب ترتد وتوغل في الكفر وشعوب أصابها الوهن ولَم تعد ترى ولا تسمع ولا تعقل، بل استسلمت لأكابر المجرمين — Bakkali Abdelghafour (@bouarrakia) September 30, 2017

اتمنى أن يهدوا أول نسخه لخادم الحرمين للتوقيع عليه والتوقيع بمعنى وقع يقع ووقع ووقيعه الخ حفظك الله يا ذكتور عمرو — Ahmed (@ahmedryr) September 30, 2017

يامصيبتي دا كدا ربنا هيخسف الارض بيهم وبينا هي حصلت !!!!!اللهم لا تواخذنا بما فعل السفهاء — Aouatif Elokri (@AouatifElokri) September 30, 2017

قاتلهم الله انا يؤفكون — Fathy sedek (@VaaAUSvGoetpnGT) September 30, 2017

وعلى الجانب الآخر أشار بعض النشطاء إلى أن تسمية سورة “الإسراء” ببني إسرائيل وردت في حديثين صحيحين موقوفين من كلام الصحابة رضوان الله عليهم أي أن الأمر جائز، ولكنهم تساءلوا أيضا لماذا الإمارات؟ ولماذا هذا التوقيت تحديدا؟ في إشارة إلى سياسة “ابن زايد” الرامية في المقام الأول إلى تنفيذ أجندة إسرائيل ونيل رضاها.

سورة الاسراء تسمى ايضا بسورة بني اسرائيل والله أعلم — محمد البنعلي 💙 (@albinali_MD) September 30, 2017

تغريدة الاستاذ عمرو واضحه .. لماذا التغيير الان ؟ — نعم_قطر (@yes_qatar) September 30, 2017

هنا مربط الفرس .. التوقيت — محمد البنعلي 💙 (@albinali_MD) September 30, 2017

ليه دلوقتي التوقيت مهم — مزجنجى (@elnggar_saeed) September 30, 2017

اسم (بني إسرائيل) أحد أسماء سورة (الإسراء) و لكنه ليس الاسم المُعتمد المكتوب في المصاحف،و مادام الأمر من الإمارات يبقى أكيد فيه نيّه سوده! — ابو أنس (@Ab15VqO201a09ZE) September 30, 2017