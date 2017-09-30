نشرت قناة BBC عربي، مقابلاتٍ مع فتياتٍ سعوديات، لأخذ رأيهنّ بقرار الملك سلمان بن عبدالعزيز، القاضي بالسماح لنساء المملكة، قيادة المركبات، حيث أبدت كثير منهن ترحيبا بالقرار.

وكان الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز قد أصدر مرسوما ملكيا يسمح للمرأة السعودية بقيادة السيارة داخل البلاد.

وأفادت الوكالة الرسمية السعودية بأن الوزراء في الحكومة بصدد تحضير تقارير خلال 30 يوماً يتم بموجبه تطبيق الأمر الملكي بحلول يونيو/حزيران 2018.

والسعودية هي البلد الوحيد في العالم الذي يفرض حظراً على قيادة النساء للسيارات.

وقالت العديد من النساء السعوديات إن القرار سيساعدهن على الاستقلال وإنه خطوة نحو المزيد من التطور في البلاد.

** اضغط هنا لمشاهدة الفيديو