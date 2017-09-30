تداول نشطاء مواقع التواصل، مقطعا مصور لسفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة، “نيكي هيلي” تتحدث فيه عن أن الصراع الدائر الآن بين السعودية وقطر فرصة مناسبة لابتزاز الطرفين.. حسب وصفها.

ووفقا للمقطع المتداول تقول “هيلي” إن هذا الصراع الدائر بالمنطقة والخلاف الواقع الآن بين السعودية وقطر فرصة مناسبة جدا لضرب كلا الطرفين للحصول على ما نريد في محاربة الإرهاب.

ويكليكس الخليج: سفيرة واشنطن في الأمم المتحدة: "النزاع السعودي القطري فرصة مناسبة لابتزاز الطرفين"#قطر#السعودية

pic.twitter.com/xpdm3qyNu9 — ويكليكس الخليج (@Khaleaks) September 29, 2017

واستشهد النشطاء بهذا الفيديو على ضرورة رأب الصدع سريعا وعودة اللحمة الخليجية قبل فوات الأوان، فأمريكا تلعب وفقا لسياسة “فرق تسد”، مشيرين إلى أن حكام العرب الآن يهدون أمريكا وإسرائيل فرصة ذهبية لتفكيك المنطقة وإثارة الفوضى بها بما يخدم مصالحهما.

انه حلب الضرع حتي يخرج الدم و ابتزاز كل فاسد مفسد لغض الطرف عنه و … — BEN ABEL (@BenAbdelfattah2) September 30, 2017

ايه طبخوه وكلوا الطبخة وخلصوا والطباخ MBZ — Sultan Alotaibi (@9f7cca4b819e4c0) September 30, 2017

هذا الذي يريدمنه ع السعوديه ان تفهم — يمني الهوئ (@Bb96276467) September 30, 2017