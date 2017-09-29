طالب القس الإنجيلي ناجي يوسف بإجراء استفتاء على إقامة دولة للأقباط في مصر على غرار استفتاء إقليم كردستان العراق.

وقال “يوسف”، فى منشور له على حسابه على موقع “فيس بوك”: “هل يمكن أن يعمل الأقباط حتى مجرد استفتاء للحصول على دولة قبطية داخل مصر الإسلامية”، مؤكدًا أن هذه ليست المرة الألفى التى يدعو فيها لذلك فقد سبق وطالب بالاستفتاء فى أحد مقالاته.

ودعا قراء منشوره تدبر هذه الفكرة لمدة خمسة دقائق، لعل أن تحقق الأجيال القادمة ما لم يستطع الجيل الحالى تحقيقه، بحسب قوله.

وزعم “يوسف” أن أقباط مصر هم الجماعة الوحيدة في العالم المتوفرة لها كل مقومات الدولة من وحدة لغة وعادات وتقاليد ودين ومصالح مشتركة وارض وتاريخ ومع ذلك ليس لنا دولة.

ونشر بعض المزاعم التى تحرض الأقباط على الدعوة للاستفتاء كما يلى:

1- تقدر تنام من غير ما يصحيك الميكرفون المتعلق في البلكونة اللي قصادك وبيخليك تفط من أذان الفجر.

2- تقدر أختك وأمك تطلع لابسة صليب ولابسه فستان محترم من غير ما حد يقولها يا كافرة.

3- تقدر تروح تقدم على شغل من غير ما حد يسألك أنت مسيحي وتاخذ الشغلة اللي تناسبك من غير منافس.

4- تقدر تبني كنيسة في اي مكان او حتى تجتمع انت واصحابك في مول او حتى في الشارع من غير ما حد يقبض عليك.

5- تقدر تحصل على نصيب عادل من دخل دولتك وتكون بتتعب لأهلك ولعيلتك واولادك في المستقبل.

6- تقدر تدخل الكلية اللي تناسبك لأن مفيش منافسين ليك يا خدوا مكانك في كليات ما تعرفش انت تدخلها.

7- تقدر ترفع رأسك كقبطي في المحافل والمجتمعات الدولية كصاحب اقدم دولة عرفها التاريخ.

8- تقدر تاكل في الشارع في شهر رمضان .

9- تقدر ترشح نفسك لرئاسة الجمهورية القبطية او تتعين كوزير وتشعر ان تعبك ليه نتيجة عائدة على اولادك.

10- تقدر تصنع الخير مع الجميع ولا سيما اهل الإيمان المسيحي.