صورة المشتبه به بوضع مواد غذائية مسمومة في رفوف أحد المحلات التجارية في مدينة فريدريشسهافن

أعلنت شرطة مدينة كونستانس، في ولاية بادن فورتمبيرغ جنوب ألمانيا، أنها تبحث عن شخص مجهول يهدد بتسميم مواد غذائية على “صعيد ألمانيا كلها”.

وقال ألكسندر بوغر، نائب المدعي العام الذي يرأس التحقيقات، الخميس إن الشركات تلقت تهديدا بتسميم 20 سلعة غذائية مختلفة.

وقال “بوغر” إن هذه التهديدات وصلت أيضا لمنظمات حماية المستهلك في ولاية بادن فورتمبيرغ عبر البريد الإلكتروني.

وحذرت الشرطة من الجاني المجهول، كما دعت الرأي العام بضرورة التحلي باليقظة والتبليغ عن المواد الغذائية المشبوهة.

ولكنها شددت في الوقت ذاته على عدم وجود سبب لإشاعة الذعر والخوف جراء هذه التهديدات، حسبما قال أوفه شتورمر، نائب رئيس الشرطة في مدينة كونستانس .

وقال “شتورمر” إنه عثر بالفعل حتى الآن على حليب أطفال مسمم في مدينة فريدريشسهافن “فقط”، ولكن المجرم هدد بتوزيع المزيد من الأغذية المسممة.

من جهتها، ذكرت “بيترا موك”، المسؤولة الحكومية في مدينة كونستانس، في مؤتمر صحفي إن المادة التي استخدمها الجاني في تسميم الأغذية هي مادة إثيلين غليكول، وهي مادة عبارة عن سائل شفاف حلو المذاق.

وأضافت أن “30 مليمترا من هذه المادة تكفي لأن تشكل خطرا على صحة الإنسان، ولكنها غير مميتة إذا تم التدخل الطبي سريعا”.

ويطالب الجاني بأكثر من 10 ملايين يورو للتوقف عن فعل ما يهدد بتنفيذه.وفق DW

ونشرت الشرطة صورة لمشتبه به يبلغ من العمر حوالي 50 عاما رصدته كاميرات المراقبة في أحد المحلات التجارية وهو يضع مواد غذائية مشبوهة على الرفوف. وظهر هذا الشخص في الصورة يرتدي قبعة بيضاء وسترة سوداء.