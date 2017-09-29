نشرت الفنانة اللبنانية ديانا حداد صورة لها عبر “سناب شات”، وهي بملابس الصلاة، ما أثار اعجاب متابعيها.



وكانت “حداد” نشرت صورة لها وهي تؤدّي مناسك العمرة في مكّة المكرمة منذ أشهر.

وكانت الفنانة ديانا حداد أشهرت إسلامها يوم تزوّجت المخرج والمنتج الإماراتي سهيل العبدول أواخر عام 1995، ومنذ ذلك الحين تلاحق الفنانة الشهيرة شائعة ارتدادها عن الدين الإسلامي وعودتها مرة ثانية إلى المسيحية.

ويأتي نشر هذه الصورة لينفي قطعاً الشائعة الّتي لاحقتها منذ سنوات طويلة.

يذكر أن “حداد” انتهت مؤخرا من تسجيل أغنية منفردة جديدة ستطلقها خلال الأيام المقبلة، بعد الإنتهاء من عمل “المكس” النهائي للأغنية التي تحمل عنوان “إلى هنا.”