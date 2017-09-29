تداول ناشطون بموقع التواصل “فيس بوك” مقطعا مصورا بثته قناة “الجزيرة” الإخبارية لسيدة مصرية تغني لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والشعب القطري تضامنا مع قطر ضد الحصار الجائر.

وتحت عنوان “ارفع راسك فوق انت قطري”، غنت السيدة المصرية مشيدة بثبات الأمير تميم وشعبه ضد الحصار الرباعي الذي بدأ في 5 يونيو/حزيران الماضي، إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر بزعم “دعمها للإرهاب”، وهو ما تنفيه الدوحة جملة وتفصيلا مؤكدة أنها تواجه حملة “افتراءات” و”أكاذيب” تهدف إلى فرض “الوصاية” على قرارها الوطني وانتهاك سيادتها من خلال مطالب غير واقعية وغير قابلة للتنفيذ.