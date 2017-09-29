علق الداعية الكويتي مشاري راشد العفاسي على الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية على الفنان اللبناني فضل شاكر بالسجن 15 عاما في القضية الشهيرة بـ”معركة عبرا” عام 2013.

وقال “العفاسي” في تدوين له عبر حستبه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” الحكم “الغيابي” على #فضل_شاكر بالسجن ١٥ سنة أكبر دليل على أنه ليس بقاتل ويبقى الأمل بالله ثم في العدالة وفي النظر إلى طعن محاميته على الحكم”.

الحكم “الغيابي” على #فضل_شاكر بالسجن ١٥ سنة أكبر دليل على أنه ليس بقاتل ويبقى الأمل بالله ثم في العدالة وفي النظر إلى طعن محاميته على الحكم https://t.co/cWYkCCU1Ur — مشاري راشد العفاسي (@Alafasy) ٢٨ سبتمبر، ٢٠١٧

وكانت المحكمة العسكرية اللبنانية قد أصدرت حكها ضد المطرب اللبناني فضل شاكر بالسجن 15 عاما أشغال شاقة وتجريده من حقوقه المدنية وغرامة مالية قدرها 800 ألف ليرة والألزام بتقديم بندقيته، قد أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي.

وكان الفنان اللبناني فضل شاكر قد على حكم المحكمة العسكرية بحقه والقاضي بسحنه 15 عاما قائلا “الذي تعامل مع الاحتلال الاسرائيلي تم حكمه سنتين فقط، والذي قتل رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري لم يجرؤ أحد على حكمه أو القاء القبض عليه، والذي فجّر مساجد طرابلس حر طليقلا لكن من وقف بوجه الرئيس السوري الظالم بشار الأسد وقال كفى، يتم حكمه ظلما 15 عاما، مع الاعمال الشاقة، شكرا لعدالتكم”.