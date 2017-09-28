سخر الشيخ القطري ورئيس مجلس إدارة نادي “الريان” سعود بن خالد آل ثاني، من الضجة التي أثيرت حول قرار السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة، مستغربا صدور أمر ملكي بالقرار حتى يتم تنفيذه.

وقال “آل ثاني” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” مبروك للمرأة السعودية قرار قيادتها ، وهو قرار سليم من وجهة نظري وأن يكون ولي أمر الأسرة هو المعني ٠ لكن أن ينسب لسلمان الحزم فهذا غير لائق “٠

مبروك للمرأة السعودية قرار قيادتها ، وهو قرار سليم من وجهة نظري وأن يكون ولي أمر الأسرة هوالمعني ٠ لكن أن ينسب لسلمان الحزم فهذا غير لائق ٠ — سعود بن خالد آل ثاني (@saoud_k_althani) September 26, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى: ” من بعد إتصالات الملك سلمان بزعماء العالم تنجح بفتح الأقصى ٠٠٠٠ ينسب لسلمان الحزم قيادة المرأة ! هذا القرار في قطر صدر من إدارة المرور”٠

من بعد إتصالات الملك سلمان بزعماء العالم تنجح بفتح الأقصى ٠٠٠٠ ينسب لسلمان الحزم قيادة المرأة ! هذا القرار في قطر صدر من إدارة المرور٠ — سعود بن خالد آل ثاني (@saoud_k_althani) September 27, 2017

وتابع “آل ثاني” سخريته قائلا: ” هيئة الأمر بالمعروف الله يسكنها الجنة كنا نعرف اختصاصها : البديل هيئة الترفيه ما هي مهمتها ؟ قيادة المرأة اختلاط اليوم الوطني ٠٠٠ وماذا ؟”.

هيئة الأمر بالمعروف الله يسكنها الجنه كنا نعرف اختصاصها : البديل هيئة الترفيه ما هي مهمتها ؟ قيادة المرأة اختلاط اليوم الوطني ٠٠٠ وماذا ؟ — سعود بن خالد آل ثاني (@saoud_k_althani) September 27, 2017

وأردف: ” الخبر الحصري القادم الذي يعلم به ٣٠ مليون : السماح بالكحول ( وفق الضوابط الشرعية).

الخبر الحصري القادم الذي يعلم به ٣٠ مليون : السماح بالكحول ( وفق الضوابط الشرعية ) — سعود بن خالد آل ثاني (@saoud_k_althani) September 27, 2017

واستكمل سخريته مختتما بالقول: ” بعد الفصل في قضية قيادة المرأة تكون الرياض أنهت جميع مشاكلها : ويبقى ملفات تافهة ثانوية السكن ، البطالة ، الصحة ،الأمن ، اليمن”.

بعد الفصل في قضية قيادة المرأة تكون الرياض أنهت جميع مشاكلها : ويبقى ملفات تافهه ثانوية السكن ، البطالة ، الصحة ،الأمن ، اليمن ٠٠٠٠ — سعود بن خالد آل ثاني (@saoud_k_althani) September 27, 2017

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قد أصدر أمرا ملكيا يقضي بالسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة.

ويأتي هذا القرار في وقت تعمل فيه المملكة العربية السعودية على تنفيذ خطة “المملكة 2030” الإصلاحية والتي يتبناها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

كما جاء هذا القرار تنفيذا للسياسات المتبعة التي تعكس توجه المملكة نحو “العلمانية” تنفيذا لما صرح به السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة، في وقت أكدت فيه وسائل إعلام أجنبية بان “ابن سلمان” سيتخلى عن لقب “خادم الحرمين”، مشيرة إلى رغبته بان يكون زعيما علمانيا.