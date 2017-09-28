سخر الشيخ القطري ورئيس مجلس إدارة نادي “الريان” ، من الضجة التي أثيرت حول قرار السماح للمرأة السعودية بقيادة ، مستغربا صدور أمر ملكي بالقرار حتى يتم تنفيذه.

 

وقال “آل ثاني” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” مبروك للمرأة السعودية قرار قيادتها ، وهو قرار سليم من وجهة نظري وأن يكون ولي أمر الأسرة هو المعني ٠ لكن أن ينسب لسلمان الحزم فهذا غير لائق “٠

 

وأضاف في تغريدة أخرى: ” من بعد إتصالات الملك سلمان بزعماء العالم تنجح بفتح الأقصى ٠٠٠٠ ينسب لسلمان الحزم ! هذا القرار في قطر صدر من إدارة المرور”٠

 

وتابع “آل ثاني” سخريته قائلا: ” هيئة الأمر بالمعروف الله يسكنها الجنة كنا نعرف اختصاصها : البديل هيئة الترفيه ما هي مهمتها ؟ قيادة المرأة اختلاط اليوم الوطني ٠٠٠ وماذا ؟”.

 

وأردف: ” الخبر الحصري القادم الذي يعلم به ٣٠ مليون : السماح بالكحول ( وفق الضوابط الشرعية).

 

واستكمل سخريته مختتما بالقول: ” بعد الفصل في قضية قيادة المرأة تكون أنهت جميع مشاكلها : ويبقى ملفات تافهة ثانوية السكن ، البطالة ، الصحة ،الأمن ، اليمن”.

 

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قد أصدر أمرا ملكيا يقضي بالسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة.

 

ويأتي هذا القرار في وقت تعمل فيه المملكة العربية السعودية على تنفيذ خطة “المملكة 2030” الإصلاحية والتي يتبناها الأمير .

 

كما جاء هذا القرار تنفيذا للسياسات المتبعة التي تعكس توجه المملكة نحو “العلمانية” تنفيذا لما صرح به السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة، في وقت أكدت فيه وسائل إعلام أجنبية بان “ابن سلمان” سيتخلى عن لقب “خادم الحرمين”، مشيرة إلى رغبته بان يكون زعيما علمانيا.