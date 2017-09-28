فوجئ رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومحبي الشيخ والداعية السعودي عبد العزيز الطريفي، المعتقل في سجونها منذ نحو سنة ونصف بقيام السلطات بحجب موقعه الإلكتروني.

وعند اختيار موقع الطريفي من داخل المملكة، تظهر رسالة مفادها أن هذا الموقع مخالف لقوانين وأنظمة وزارة الثقافة.

وطالب ناشطون من السلطات السعودية عدم شيطنة الدعاة والعلماء والزج بهم في السجون بعد ذلك.

وقال ناشطون إن اعتقال الطريفي، وآخرون قبله وبعده، دون أي تهمة، يعد وصمة عار في تاريخ السجون السعودية.

#حجب_موقع_الطريفي كنا نطالب بالأفراج عن علمائنا يأتينا خبر حجب موقع الطريفي .. احسن الله عزائنا في أمتنا 💔#الشعب_يرفض_قياده_المراه_٢ pic.twitter.com/4898t91hsh — رهف العطوي 🇸🇦 (@OooRhaf) September 28, 2017

لا تخبروا الحمقى أن دروس الشيخ موجودة في أكثر من 10 مواقع وفي مئات القنوات بيوتيوب وغيرها 🙁

#حجب_موقع_الطريفي — عُمير (@iomair_) September 28, 2017

#حجب_موقع_الطريفي حرب على الاسلام لعيون ترامب — t..207 (@_tala_3) September 27, 2017

#حجب_موقع_الطريفي

والله ماقام بحجب الموقع إلا سفيه

وناقص دين

يا من تظن أن بفعلتك هذه ستحجب الناس عن محبة الشيخ فأنت أحمق — دحمي #فلسطين (@dhmiotb) September 27, 2017

ارعبهم ثبات الشيخ حتى وهو في سجنه 😊😊

ولا عزاء لعلماء البسطار 😊😊

#حجب_موقع_الطريفي — شخموط (@oFuviC1qpIEB4Lz) September 27, 2017

سبحان الله

الشيخ في سجنه يتعبد

وعلمه ينشر

وكتبه تطبع

ودرره تستخرج

أرادوا كتم صوته فزاد انتشارا !

فك الله أسره #حجب_موقع_الطريفي — عبدالله العتيبي (@o9q_r) September 27, 2017

يشار إلى أن السلطات السعودية تنفذ من أسبوعين حملة اعتقالات طالت العديد من الدعاة والمفكرين والأكاديميين تجاوز عددهم الـ 40، وكان على رأسهم (سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري وعصام الزامل)، في وقت يرى مراقبون بأن القائمة لا تزل طويلة وأن الاعتقالات ستطال عدد كبير ممن لم يتم القبض عليه حتى الآن.