فوجئ رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومحبي الشيخ والداعية السعودي عبد العزيز الطريفي، المعتقل في سجونها منذ نحو سنة ونصف بقيام السلطات بحجب موقعه الإلكتروني.
وعند اختيار موقع الطريفي من داخل المملكة، تظهر رسالة مفادها أن هذا الموقع مخالف لقوانين وأنظمة وزارة الثقافة.
وطالب ناشطون من السلطات السعودية عدم شيطنة الدعاة والعلماء والزج بهم في السجون بعد ذلك.
وقال ناشطون إن اعتقال الطريفي، وآخرون قبله وبعده، دون أي تهمة، يعد وصمة عار في تاريخ السجون السعودية.
كنا نطالب بالأفراج عن علمائنا يأتينا خبر حجب موقع الطريفي .. احسن الله عزائنا في أمتنا 💔#الشعب_يرفض_قياده_المراه_٢ pic.twitter.com/4898t91hsh
— رهف العطوي 🇸🇦 (@OooRhaf) September 28, 2017
لا تخبروا الحمقى أن دروس الشيخ موجودة في أكثر من 10 مواقع وفي مئات القنوات بيوتيوب وغيرها 🙁
#حجب_موقع_الطريفي
— عُمير (@iomair_) September 28, 2017
#حجب_موقع_الطريفي حرب على الاسلام لعيون ترامب
— t..207 (@_tala_3) September 27, 2017
#حجب_موقع_الطريفي
والله ماقام بحجب الموقع إلا سفيه
وناقص دين
يا من تظن أن بفعلتك هذه ستحجب الناس عن محبة الشيخ فأنت أحمق
— دحمي #فلسطين (@dhmiotb) September 27, 2017
ارعبهم ثبات الشيخ حتى وهو في سجنه 😊😊
ولا عزاء لعلماء البسطار 😊😊
#حجب_موقع_الطريفي
— شخموط (@oFuviC1qpIEB4Lz) September 27, 2017
سبحان الله
الشيخ في سجنه يتعبد
وعلمه ينشر
وكتبه تطبع
ودرره تستخرج
أرادوا كتم صوته فزاد انتشارا !
فك الله أسره
— عبدالله العتيبي (@o9q_r) September 27, 2017
يشار إلى أن السلطات السعودية تنفذ من أسبوعين حملة اعتقالات طالت العديد من الدعاة والمفكرين والأكاديميين تجاوز عددهم الـ 40، وكان على رأسهم (سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري وعصام الزامل)، في وقت يرى مراقبون بأن القائمة لا تزل طويلة وأن الاعتقالات ستطال عدد كبير ممن لم يتم القبض عليه حتى الآن.
تعليقات الموقع :