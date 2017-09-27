قالت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان إنها انهارت بالبكاء، عندما عَلِمَتْ بخبر حمل أختها الصغرى “كايلي جينر” من حبيبها مغني الراب “ترافيس سكوت”، مُعربةً عن عدم تمكنها من استعياب الأمر.

وقالت “كيم” إنها لم تكن تتوقع ذلك أبدًا ولم تتخيل أن شقيقتها سوف ترزق بطفلة وهي في العشرين من عمرها، معربة في الوقت ذاته عن سعادتها بهذا الحدث.

يُشار إلى أنّ نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية، “كايلي جينر”، فجّرت مؤخراً مفاجأة مدوّية، بإعلانها حملها من حبيبها مغني الراب “ترافيس سكوت”، كاشفةً عن ان جنس الجنين “أنثى”.

وفي تطوّر صادمٍ للمفاجأة التي فجّرتها “كايلي جينر”، ردّ الصديق السابق لـ”كايلي”، مغني الراب الأمريكي “تيغا” على هذه الإعلان، بتعليقٍ مثيرٍ للدهشة.

وقالت صحيفة “ذا صن” البريطانية إن تيغا رد على التقارير بتعليق على صورة لجينر على تطبيق”سناب شات”، قال فيه: “هذا طفلي”، واضعًا الرمز التعبيري لـ”الشيطان” على التعليق.

وأضافت الصحيفة أن التعليق تم شطبه لاحقًا، دون ذكر تفاصيل أكثر.

ولم تنفصل جينر عن تيغا إلا قبل أشهر، حيث بدأت علاقتها بسكوت منذ أبريل / نيسان.

وبحسب التقارير فستضع “جينر” طلفتها في شهر شباط/فبراير المقبل.