أعلنت شركة “الاتحاد للطيران” الإماراتية، وفاة أحد طياريها على متن رحلتها رقم EY927 لخدمات الشحن التي كانت متجهة من أبوظبي إلى أمستردام مشيرة إلى أنه تم تحويل الطائرة إلى مطار الكويت الدولي.

وقال متحدث رسمي باسم “الاتحاد للطيران” في بيان أصدرته الشركة اليوم: “بعد أن فقد الطيار قدرته على الحركة في وقت مبكر من انطلاق الرحلة أصدر مساعد الطيار الأول نداء استغاثة وتم تحويل الطائرة إلى مطار الكويت الدولي .. واستقبلت الطائرة لدى هبوطها في مطار الكويت من قبل فريق طبي لمساعدة الطيار على متن الطائرة .. إلا أنه وبعد المعاينة الطبية تم الإعلان عن وفاته”.

وأبلغ مسؤولي المطار، بإصابة قائد الطائرة البالغ من العمر 51 عاما وهو كندي بأزمة صحية.