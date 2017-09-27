في إشارة واضحة لتذكير المملكة العربية بالفارق الحضاري بينها وبين ، تعمدت صحيفة “المصري اليوم” نشر تقرير صغير للتعليق على صدور القرار الملكي بالسماح للمرأة السعودية بقيادة .

 

وتحت عنوان:” تعرف على أول مصرية تحمل قيادة: 4 سنوات قبل تأسيس السعودية”، والذي يبدو أنه متعمد فيه الإهانة للسعودية قالت الصحيفة إن الصحيفة أن المواطنة المصرية عباسية أحمد فرغلي، تمردت على العادات الاجتماعية بمصر، بداية القرن الماضي.

 

وأوضحت الصحيفة بأن شقيقة رجل الأعمال محمد أحمد فرغلي الملقب بـ”ملك القطن”حصلت على  رخصة القيادة في فرنسا في 24 يوليو/تموز 1920، كما حصلت عليها في مصر عام 1928، وهي بذلك تُعتبر هي أول سيدة مصرية تنال رخصة ، مؤكدة بان ذلك حدث حدث ذلك قبل تأسيس المملكة العربية السعودية عام 1932، بـ 4 سنوات.

 

وكان ، بن عبدالعزيز قد أصدر مساء الثلاثاء، أمرا بإصدار رخص قيادة للمرأة في السعودية، وصدر أمر سام باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، بما فيها إصدار رخص القيادة، على الذكور والإناث على حد سواء.

 

 