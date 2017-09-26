أكد حساب “فارس بن سعود” الشهير بتويتر، أن هناك خلافا حادا نشب بين دول الحصار (لم يذكر ملابساته)،مشيرا إلى أن هذا الخلاف سيظهر للعلن خلال الساعات القادمة.

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خلاف حاد بين دول الحمار4

وأعتقد أن الخلاف سيظهر للعلن خلال الساعات القادمة — فارس بن سعود (@MBNsaudi) September 26, 2017

وأضاف “فارس بن سعود” أن “ابن سلمان” أصدر أمرا بتوقيع والده الملك سلمان يتضمن حل الحرس الوطني ودمجه بوزارة الدفاع.

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متعب هدد بالتحرك الفوري عسكريآ وأعلاميآ وكشف كل مالديه من وثائق حصل عليها من العساف وزير المالية تدين #الدب_الداشر بسرقات مبالغ خيالية — فارس بن سعود (@MBNsaudi) September 26, 2017

الأمر الذي دفع بوزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز للتهديد بالتحرك الفوري عسكرياً وإعلامياً وكشف كل ما لديه من وثائق حصل عليها من العساف وزير المالية تدين “ابن سلمان” بسرقات مبالغ خيالية.

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متعب هدد بالتحرك الفوري عسكريآ وأعلاميآ وكشف كل مالديه من وثائق حصل عليها من العساف وزير المالية تدين #الدب_الداشر بسرقات مبالغ خيالية — فارس بن سعود (@MBNsaudi) September 26, 2017

واختتم فارس بن سعود تغريداته بمفاجأة جديدة قائلا:”الحشد الشعبي يتجهز لدخول السعودية من الشمال، وبن سلمان لاهي بالدعارة وسرقة المليارات وحصار الاشقاء ومرتاح لتطمينات ابن زايد المتواطئ مع الحشد”.