أكد حساب “فارس بن سعود” الشهير بتويتر، أن هناك خلافا حادا نشب بين (لم يذكر ملابساته)،مشيرا إلى أن هذا الخلاف سيظهر للعلن خلال الساعات القادمة.

 

وأضاف “فارس بن سعود” أن “ابن سلمان” أصدر أمرا بتوقيع والده الملك سلمان يتضمن حل الحرس الوطني ودمجه بوزارة الدفاع.

 

الأمر الذي دفع بوزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز للتهديد بالتحرك الفوري عسكرياً وإعلامياً وكشف كل ما لديه من وثائق حصل عليها من  العساف وزير المالية تدين “ابن سلمان”  بسرقات مبالغ خيالية.

 

واختتم فارس بن سعود تغريداته بمفاجأة جديدة قائلا:”الحشد الشعبي يتجهز لدخول   من الشمال، وبن سلمان لاهي بالدعارة وسرقة المليارات وحصار الاشقاء ومرتاح لتطمينات ابن زايد المتواطئ مع الحشد”.

 